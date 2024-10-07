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社會 社會焦點 保障人權

社子島惡火1死6傷…鄰居曝租客由社會局轉介！還原當下：聽到爆炸聲

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市士林區延平北路八段（社子島）一處出租雅房7日凌晨發生嚴重火警，釀成1死6傷！據現場租客說法及火調人員初步鑑定，起火點為2樓的神明桌，附近鄰居表示，事發當時有聽到爆炸聲，火勢相當猛烈。

▲社子島惡火1死6傷，鄰居回憶事發當下火勢相當猛烈。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲社子島惡火1死6傷，鄰居回憶事發當下火勢相當猛烈。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

根據警方調查，該民宅整棟被改成出租雅房，分租給勞工及長者，屋內共有9人居住，其中2樓3人送醫、4樓3人送醫，3樓還有一名40歲曾姓住戶，經緊急送醫搶救後宣告不治，整起事故一共造成1死6傷。

▲社子島惡火1死6傷，鄰居回憶事發當下火勢相當猛烈。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

3名租客向警方證稱，火煙是從2樓租戶70歲黃男房間內的神桌冒出，疑似是電線走火致災，警方初步排除人為縱火的可能，將依過失致死、失火等罪嫌將黃男移送，但因黃男傷勢嚴重，人目前仍在加護病房觀察中。

附近鄰居表示，事發當時有聽到爆炸聲，過沒多久火就竄出來，有人見狀試圖拿水跟滅火器滅火，但因火勢太過猛烈，熊熊火焰不斷從鐵窗炸出，只得等消防人員到場救援。

▲社子島惡火1死6傷，鄰居回憶事發當下火勢相當猛烈。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

另名鄰居透露，住在這裡的租客都是外來客，人員來來去去，不清楚他們的確切身分，大多是社會局轉介到這裡的租住，其中包括街友等弱勢族群，而屋主在這邊有數間房子，發生火警的民宅內部都隔成5間小房間出租，還好起火點並不在一樓，不然會造成更多人傷亡，因為一樓住的都是行動不便的長者，也質疑這樣消防法規有通過嗎？

▲社子島惡火1死6傷，鄰居回憶事發當下火勢相當猛烈。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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