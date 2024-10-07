墨西哥市長「上任6天遭暗殺」身首異處！　市府秘書3天前才被槍殺

▲ 網路瘋傳阿爾科斯遭人斬首的照片。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥南部格雷羅州暴力猖獗，州長證實，首府奇潘辛戈市（Chilpancingo）市長阿爾科斯（Alejandro Arcos）6日遭到暗殺，距離他就任才經過短短6天，終年僅43歲。

根據《路透》，格雷羅州州長薩爾加多（Evelyn Salgado）聲明宣布阿爾科斯的死訊，「他的死令整個格雷羅州悲傷，我們深感憤慨」，州檢察長辦公室正調查這起案件。

官方證實阿爾科斯遇害以前，社群平台上就流傳疑似阿爾科斯遺體的照片，顯示他遭人斬首，頭顱放在一輛皮卡車車頂，頭部以下則坐在車內副駕駛座，《路透》無法獨立證實照片真實性。

除阿爾科斯以外，新上任的市政府秘書塔皮亞（Francisco Tapia）3天前也遭人槍殺。參議員莫雷諾（Alejandro Moreno）發文哀悼，「他們都是年輕、勤奮的官員，努力推動社區進步」。

莫雷諾是中間派革命制度黨（PRI）黨魁，呼籲聯邦總檢察長辦公室主導對2起謀殺案的調查，因為「格雷羅州已經無法控制」。

格雷羅州對民選公職人員和媒體記者來說已成為最危險的州份之一，今年6月的選舉前至少有6名公職候選人被殺。