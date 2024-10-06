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男海灘上遭「開多槍射殺」！泳客嚇壞奔逃　槍手騎水上摩托車落跑

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 男子在海灘上遭人開槍射殺，民眾紛紛躲避。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥東南部度假勝地坎昆（Cancun）位於加勒比海沿岸，每年吸引數百萬人前往旅遊，日前卻發生一起恐怖事件，多名兇嫌光天化日之下當眾射殺海灘上一名男子後騎水上摩托車逃走，震驚現場眾多泳客，犯案動機尚不清楚。

綜合《紐約郵報》等外媒，這起事件發生於坎昆的豪華五星級度假村Riu Palace Las Americas飯店前，一名30歲墨西哥公民2日走在海灘上時，至少2名槍手突然靠近他後連開多槍，接著騎水上摩托車逃離，隨後趕到現場的醫護人員證實男子當場死亡。

海灘傳出槍響後，驚慌失措的泳客紛紛跑進附近飯店躲避，網路曝光的影片可見飯店大廳擠滿穿著泳衣的人群。

死者身分尚不清楚，但飯店聲明澄清，他並非飯店員工或顧客。事發後當地檢方、海軍、國防秘書處、國防警衛隊及觀光警察都到場調查，金塔納羅奧州檢察官辦公室透露，這起事件可能與7月28日發生在附近的槍擊案有關。

當時一名無辜的12歲男童遭騎著水上摩托車的槍手射出的流彈擊中身亡，檢方認為槍手是為販毒糾紛尋仇，瞄準海灘上一名同是毒販的競爭對手，卻意外射中男童。目前不清楚兩起案件關聯為何，但執法單位正朝毒品交易糾紛方向調查。

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