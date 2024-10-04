未出席院會遭酸「還選市長？」　柯志恩揭原因：可否少點政治口水？

▲國民黨立委柯志恩在山陀兒風災後勘災。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團、民眾黨團今（4日）在立法院會再次封殺114年度中央政府總算案，而藍委柯志恩未出席投票，遭民進黨立委林楚茵開嗆，暗助藍白擋總預算，為了政治操作，犧牲國人的權益，良心不會痛嗎？她也反問柯志恩，確定還要代表國民黨選縣市長？有臉面對南部鄉親嗎？對此，柯志恩表示，昨天已經跟黨團溝通，今日以地方救災為優先，無奈綠委和側翼又故意找碴，真的是投也罵、不投也罵，大家救災為先，可否少一點政治口水？

對於未投票，遭林楚茵開嗆，柯志恩表示，山陀兒肆虐，整個高雄市區滿目瘡痍，為一早即時協助救災，昨晚已跟黨團溝通，達成今日以地方救災優先的共識。無奈綠委和側翼又故意找碴，真的是投也罵、不投也罵，大家救災為先，可否少一點政治口水？

對於高雄的災情，柯志恩提到，昨中午起風雨摧殘的景象讓人心疼，泥沙瓦礫四散，街道樹木倒一排，還有建物的屋頂被強風吹翻，商店的玻璃窗碎裂，招牌搖搖欲墜。整座城市遭受了巨大的衝擊，真的讓人為受災民眾感到憂心。

▲國民黨立委柯志恩勘災。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

柯志恩說，今早到高雄各地勘災，例如鳳山瑞竹里、誠信里、誠智里、鎮東里、及前金區社西里關心災情，至今鳳山仍有四萬多戶停電，她已先致電給台電，請求儘快恢復供電事宜，台電將在最短時間內力拼主要幹道復電。

另外，柯志恩也說，誠信里內軍方土地，仍有多處電線杆倒塌、路樹傾倒、鐵皮散落的情況，也已請求相關單位加速協助恢復及整理；謝謝中央各單位全力幫忙，同時感謝市府各單位及分局各派出所協助搶通道路，還有議員及里長們不眠不休的努力，只盼所有市民都能儘快恢復日常生活。

▼國民黨立委柯志恩在山陀兒風災後勘災。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

