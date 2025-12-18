美通過28.3兆國防授權法案　315億供「台灣安全合作倡議」

▲中華民國國軍。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦參議院17日通過年度「國防授權法案」（NDAA），將總額超過9000億美元（約新台幣28.3兆元）的國防預算送交白宮，法案中包含提供10億美元支持「台灣安全合作倡議」，進一步強化美台合作，並推動雙方在無人機等領域的聯合發展。

年度「國防授權法案」（NDAA）獲得壓倒性支持，並送交白宮等待川普總統（Donald Trump）最終簽署。法案中最受關注的亮點之一，就是撥出10億美元專款，協助推動「台灣安全合作倡議」，加強美軍與台灣軍方的協同訓練和實戰能力，重點因應中國在區域內日益增長的軍事壓力。

▲美國聯邦參議院17日通過年度「國防授權法案」（NDAA），將總額超過9000億美元（約新台幣28.3兆元）。（圖／路透）

台美安全合作升級

這次NDAA法案，參眾兩院在10日已完成協商並在眾院以312票對112票通過，參院則以77票對20票壓倒性支持。內容重心放在對中國的戰略應對、確保印太地區安全，以及深化與當地盟友的合作。除了撥款支持台灣安全合作計畫，法案還授權美軍持續對台灣及其他夥伴國家進行訓練，幫助他們抵禦中國的軍事與資訊戰威脅。

法案也明定，美國將與台灣共同推動無人系統與反無人系統的聯合計畫，這不僅涵蓋技術開發，也包括聯合生產，預計最晚在2026年3月1日前啟動。這項合作將強化雙方在新興科技領域的互信基礎，並提升台灣自我防衛能力。

台灣防衛與海事合作加碼

根據NDAA規定，國防部在2026財政年度可動用最高10億美元，推動台灣安全合作倡議，不僅著重軍事訓練，也納入醫療、補給和戰傷照護等支援。法案要求美台雙方共同發展無人機及反制系統，為雙方軍隊提供更高效裝備。

另一個重點是加強台美海巡合作，法案要求制定增進海巡單位整合訓練的計畫，包括派遣美國海岸防衛隊到台灣進行行動訓練，提升台灣在海事安全、執法和嚇阻方面的能力，同時補助相關訓練經費。

▲海巡署六百噸級巡防艦「成功艦」在漢光演習中發射防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

多元援助與國際參與推進

NDAA同時要求國防部長辦公室制定一份「台灣安全援助路線圖」，規劃未來數年如何滿足台灣軍方防禦需求，並評估成立「區域應變儲備庫」的可行性。此外，法案中納入「不歧視台灣法案」，明確支持台灣加入國際貨幣基金（IMF），提升台灣國際參與度。

為強化對中國的情報掌握，法案還要求美國國家情報首長在官網公開、並向國會報告中國共產黨領導層的財富狀況，包括個人資產、金融及商業利益，增加全球對中國高層透明度。

歐洲與韓國安全同獲重視

除了印太地區，NDAA也展現對歐洲安全的重視，規定美軍駐歐兵力不得低於7萬6000人超過45天，並嚴格限制撤除重型軍事裝備。法案還增加對北約前線國家、特別是波羅的海地區的資源投入，強化北約東北側防線。

同時，美國將繼續提供4億美元烏克蘭安全援助，維持對烏克蘭的基本支持；而對駐韓2萬8500名美軍的任何撤兵行動，也設下嚴格的限制，確保美國在東北亞的戰力不受影響。