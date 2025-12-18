　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美光Q1財測超預期「AI需求仍強」　盤後大漲8%

▲▼美光A3新廠。（圖／美光提供）

▲美光A3新廠。（圖／美光提供）

記者葉國吏／綜合報導　

美光科技（MU）受惠於AI浪潮，2026財年第一季財報亮眼，營收與獲利遠超市場預期，並對第二季展望相當樂觀，激勵盤後股價大幅上揚超過8%。公司看好AI資料中心帶來的記憶體與儲存產品需求，持續推升業績動能。

美光科技（Micron Technology, MU-US）在週三（17日）美股盤後公布2026會計年度第一季財報，數據全面優於華爾街預期，並釋出對下一季的強勁展望，盤後股價應聲大漲一度超過8%。在AI技術快速成長的推動下，美光顯然成為市場關注焦點，顯示其記憶體和儲存產品需求強勁。

財測大幅超預期 新一季動能強

展望2026財年第二季，美光預估營收將達187億美元，遠高於LSEG給出的142億美元預期；調整後每股盈餘（EPS）則預測為8.42美元，逼近市場預期4.78美元的兩倍。這樣的財測數據無疑展現公司對未來營運充滿信心，也讓市場為之振奮。

在財報電話會議中，美光執行長桑傑·梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，AI資料中心產能持續擴張，正帶動高效能、高容量記憶體與儲存產品的市場需求急速成長，伺服器出貨需求明顯轉強。他也透露，預估2025年伺服器出貨量將年增約18%至19%。

▲美光。（圖／路透社）

獲利與營收大增 AI推升成長

美光第一季表現十分搶眼，淨利達52.4億美元、每股盈餘4.60美元，較去年同期的18.7億美元、EPS 1.67美元大幅成長，整體營收年增率高達57%。第一季營收為136.4億美元，高於LSEG預期的128.4億美元；調整後EPS為4.78美元，同樣優於市場預估的3.95美元。

美光一向以生產電腦記憶體與固態硬碟（SSD）聞名。隨著AI基礎設施擴張，帶動對半導體晶片的需求居高不下，使近期相關供應緊俏。這波記憶體需求熱潮也讓美光股價自2025年起至今已累計上漲達158%。

HBM領先地位 雲端業務翻倍

美光是全球僅有的三家生產高頻寬記憶體（HBM）的公司之一，這類記憶體是發展AI技術不可或缺的關鍵原件。例如，超微（AMD-US）最新一代AI晶片就大量採用美光記憶體。公司指出，雲端記憶體業務銷售額達52.8億美元，年增率超過一倍，反映市場需求強勁。

此外，美光的核心資料中心業務營收為23.8億美元，年成長僅4%，但公司強調，兩大業務的成長主要受惠於產品價格上調。為了優先供應AI晶片與資料中心客戶，美光本月稍早也宣布，將停止直接對消費者銷售記憶體及相關零組件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒
青山王祭正妹女警「脫口罩」外貌曝光　被封警界黃霄雲
徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝
他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」
東湖市場天菜「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠
明全台有雨！　今「下最大」地區曝
AI疑慮籠罩美股全收黑！那指重挫418點　台積電ADR跌近3

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奧斯卡頒獎將告別電視！　轉向YouTube獨家直播

美次卿：台灣參與「矽和平峰會」貢獻寶貴　推供應鏈合作

亞馬遜成立新單位　任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

知情人士：美俄周末舉行邁阿密會談

美光Q1財測超預期「AI需求仍強」　盤後大漲8%

英特爾竟試用中國相關晶片設備　美議員批拿國安當代價

G7外長籲立即釋放黎智英　批香港人權與自由續惡化

NASA新署長出爐！　「馬斯克盟友」艾薩克曼誓推動重返月球計畫

美通過28.3兆國防授權法案　315億供「台灣安全合作倡議」

中國版「曼哈頓計畫」打造出EUV原型機　半導體技術差距縮短一半

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

奧斯卡頒獎將告別電視！　轉向YouTube獨家直播

美次卿：台灣參與「矽和平峰會」貢獻寶貴　推供應鏈合作

亞馬遜成立新單位　任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

知情人士：美俄周末舉行邁阿密會談

美光Q1財測超預期「AI需求仍強」　盤後大漲8%

英特爾竟試用中國相關晶片設備　美議員批拿國安當代價

G7外長籲立即釋放黎智英　批香港人權與自由續惡化

NASA新署長出爐！　「馬斯克盟友」艾薩克曼誓推動重返月球計畫

美通過28.3兆國防授權法案　315億供「台灣安全合作倡議」

中國版「曼哈頓計畫」打造出EUV原型機　半導體技術差距縮短一半

奧斯卡頒獎將告別電視！　轉向YouTube獨家直播

美次卿：台灣參與「矽和平峰會」貢獻寶貴　推供應鏈合作

9人獵殺4台灣黑熊一審無罪　「黑熊媽媽」黃美秀發聲

小女孩「東西塞鼻孔」　醫夾出：這什麼啊？

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

亞馬遜成立新單位　任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

南迴搞軌謀殺離奇命案！兄弟合謀殺越妻　弟尋短、兄低調出獄

捷克手搖店「支持台灣」遭1星灌爆　台網友反攻補血

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！男友還錄影邊笑　專家：比毒蘋果還毒

外國妹搬來台震驚！　最驚訝「薪水很不錯」

【拔不出來齁～】貓咪指甲卡進椅子　爸瘋狂嘲諷牠氣到眼神死XD

國際熱門新聞

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

美股全面收黑「那指重挫418點」！　台積電ADR狂跌近3.5％

議員秀瞇瞇眼照　芬蘭總理道歉了

華納拒派拉蒙收購：條件不如Netflix

125年最高溫　研究：北極熊基因突變

美通過國防授權法案　315億供「台灣安全合作倡議」

泰狂炸柬埔寨賭場　總理：涉詐騙就處理

韓商幫台灣造潛艦　執行長、員工遭判刑

美光Q1財測超預期「AI需求仍強」　盤後大漲8%

美科研被中國利用？解放軍恐接觸核技術

3 年情斷！她狠甩「人類未婚夫」改嫁 ChatGPT

中國版「曼哈頓計畫」打造出EUV原型機　半導體技術差距縮短一半

川普無預警預告「神祕演說」

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

更多熱門

相關新聞

記憶體「大哥」美光財報明開獎　華爾街緊盯報價與資本支出

記憶體「大哥」美光財報明開獎　華爾街緊盯報價與資本支出

根據外媒Seeking Alpha報導，券商 Needham 最新出具研究報告，看好記憶體產業供需持續吃緊，將美光科技目標價由原先的 200 美元大幅調升至 300 美元，並重申「買進（Buy）」評等。以美光最新股價計算，新的目標價隱含約 27% 的上行空間。

記憶體開趴！華東亮燈、南亞科處置首日攀高　華邦電爆量漲8%

記憶體開趴！華東亮燈、南亞科處置首日攀高　華邦電爆量漲8%

美光宣布退出Crucial消費型業務

美光宣布退出Crucial消費型業務

美光傳將投資96億美元　在日本建AI用HBM工廠

美光傳將投資96億美元　在日本建AI用HBM工廠

女童照留「會m腿？」噁男自稱美光工務被打臉

女童照留「會m腿？」噁男自稱美光工務被打臉

關鍵字：

美光

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

「最會推責任」星座Top3！

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年罕返台露面

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面