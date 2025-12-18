美光Q1財測超預期「AI需求仍強」　盤後大漲8%

▲美光A3新廠。（圖／美光提供）

記者葉國吏／綜合報導

美光科技（MU）受惠於AI浪潮，2026財年第一季財報亮眼，營收與獲利遠超市場預期，並對第二季展望相當樂觀，激勵盤後股價大幅上揚超過8%。公司看好AI資料中心帶來的記憶體與儲存產品需求，持續推升業績動能。

美光科技（Micron Technology, MU-US）在週三（17日）美股盤後公布2026會計年度第一季財報，數據全面優於華爾街預期，並釋出對下一季的強勁展望，盤後股價應聲大漲一度超過8%。在AI技術快速成長的推動下，美光顯然成為市場關注焦點，顯示其記憶體和儲存產品需求強勁。

財測大幅超預期 新一季動能強

展望2026財年第二季，美光預估營收將達187億美元，遠高於LSEG給出的142億美元預期；調整後每股盈餘（EPS）則預測為8.42美元，逼近市場預期4.78美元的兩倍。這樣的財測數據無疑展現公司對未來營運充滿信心，也讓市場為之振奮。

在財報電話會議中，美光執行長桑傑·梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，AI資料中心產能持續擴張，正帶動高效能、高容量記憶體與儲存產品的市場需求急速成長，伺服器出貨需求明顯轉強。他也透露，預估2025年伺服器出貨量將年增約18%至19%。

獲利與營收大增 AI推升成長

美光第一季表現十分搶眼，淨利達52.4億美元、每股盈餘4.60美元，較去年同期的18.7億美元、EPS 1.67美元大幅成長，整體營收年增率高達57%。第一季營收為136.4億美元，高於LSEG預期的128.4億美元；調整後EPS為4.78美元，同樣優於市場預估的3.95美元。

美光一向以生產電腦記憶體與固態硬碟（SSD）聞名。隨著AI基礎設施擴張，帶動對半導體晶片的需求居高不下，使近期相關供應緊俏。這波記憶體需求熱潮也讓美光股價自2025年起至今已累計上漲達158%。

HBM領先地位 雲端業務翻倍

美光是全球僅有的三家生產高頻寬記憶體（HBM）的公司之一，這類記憶體是發展AI技術不可或缺的關鍵原件。例如，超微（AMD-US）最新一代AI晶片就大量採用美光記憶體。公司指出，雲端記憶體業務銷售額達52.8億美元，年增率超過一倍，反映市場需求強勁。

此外，美光的核心資料中心業務營收為23.8億美元，年成長僅4%，但公司強調，兩大業務的成長主要受惠於產品價格上調。為了優先供應AI晶片與資料中心客戶，美光本月稍早也宣布，將停止直接對消費者銷售記憶體及相關零組件。