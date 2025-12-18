櫻花妹嫌下海賣肉賺不夠！詐騙恩客千萬　讓「牛郎男友」當頭牌

▲日本一名風俗娘嫌下海賣淫賺不夠，竟以各種名義詐騙客人。(示意圖／記者邱中岳攝）



記者王佩翊／編譯

日本一名服飾店女店員因偶然結識擔任男公關的男友，轉而下海到風俗店上班，並將所有收入都拿來「供奉」給牛郎男友。當發現出賣肉體賺來的錢不夠讓男友成為店內的紅牌後，她開始詐騙風俗店的恩客，其中一人更是被騙走上千萬日圓，也讓女子的行為因此曝光，最終被警方依詐欺嫌疑逮捕。

根據NEWS POST SEVEN報導，警方近日逮捕一名在風俗店工作的32歲女子高橋麻美香，她被指控2022年以「白血病復發需要治療費」等謊言，詐騙一名60多歲男性顧客1000萬日圓（約新台幣202萬元）。

除了這1000萬日圓（約新台幣202萬元）外，她多次透過偽造醫院帳單的手法詐騙得逞，總金額逼近3000萬日圓（約新台幣606萬元），目前警方仍在調查詳細被害情形，且受害人恐不只該名60多歲男子。

高橋的詐騙手法十分多樣化，包括「要替前男友家人還債」、「被地下錢莊追債」、「需要墮胎費用」等各種理由。詐騙金額從50萬到150萬日圓（約新台幣10萬到30萬元）不等，對象則是風俗店的客人，而這次被逮的導火線則是該名60多歲男性，受害最深，總金額超過千萬日圓。

高橋從短期大學畢業後，擔任服飾店店員，某次偶然到江之島遊玩時，被一名牛郎搭訕，隨後墜入愛河。她與對方交往後，更因此搬到東京與對方同居，為了讓男友的事業「蒸蒸日上」，她因此下海從事風俗業。

高橋的友人爆料，「她完全被這個男人迷住了，把賺來的錢全部貢獻給他，當出賣身體都不夠用時，就開始向其他男性騙錢。」

最諷刺的是，在高橋大肆詐騙的2022年，她的牛郎男友竟因此成為店內業績第一名，榮升店內頭牌。知情者透露，高橋將詐騙得來的數千萬日圓都花在幫牛郎男友開香檳塔等公關店消費。然而這種靠詐騙而來的業績終究無法持久，男友很快就人氣下滑並離開公關店。