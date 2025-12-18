　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海灘恐攻16死！澳洲擬重拳修法「打擊反猶」　散播仇恨可撤銷簽證

▲▼ 澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。（圖／路透）

▲ 澳洲總理艾班尼斯宣布打擊反猶主義舉措。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生16死恐怖攻擊後，總理艾班尼斯18日宣布，將大幅強化仇恨言論法規，並授權政府對「散播仇恨與分裂者」撤銷或拒發簽證，被指為聯邦政府因應反猶太主義激增的新措施。

《衛報》報導，這起恐攻針對猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動，造成包括年僅10歲女童瑪蒂達（Matilda）在內的15名無辜民眾喪生，以及2名槍手其中一人身亡。當局研判，這起事件疑似受到伊斯蘭國（IS）意識形態啟發。

艾班尼斯18日召開國家安全委員會會議表示，「周日發生這個國家有史以來最嚴重的大規模謀殺案之一。」他坦承，2023年10月7日哈馬斯突襲以色列以來，澳洲境內反猶事件增加，但政府對此作為不足，「我們本來當然可以做得更多，政府並不完美，我也並不完美。」

新法案核心內容包括對宣揚暴力的宗教領袖與散播仇恨言論者制定「加重仇恨言論罪」，提高煽動暴力仇恨言論的刑罰，並將仇恨動機列為網路威脅與騷擾犯罪的加重處罰因素。政府同時將建立組織黑名單制度，列管領導人從事仇恨言論、煽動暴力或種族仇恨的團體。

▲▼ 澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 海灘槍擊造成16人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

內政部長柏克（Tony Burke）說明，修法將降低起訴仇恨言論的門檻，「有些組織是任何澳洲人都看得出他們的行為、理念和試圖推動的事是在製造分裂，在澳洲不該有立足之地，但長達一整個世代以來，沒有一屆政府能成功對他們採取行動，因為他們遊走在法律門檻之下，今天我們宣布要調整這個門檻。」

艾班尼斯強調，「這不僅是對猶太社區的攻擊，也是對澳洲生活方式的攻擊。澳洲人民感到震驚和憤怒，我也很憤怒。我們顯然需要採取更多行動來對抗這種邪惡禍害。」

為配合立法行動，教育部長克萊爾（Jason Clare）另外宣布，將由商界領袖岡斯基（David Gonski）主持特別工作小組，處理教育體系內的反猶太主義問題。克萊爾表示，「孩子並非天生反猶太或種族歧視，仇恨並非與生俱來，這是教出來的，是後天習得的。」

eSafety專員、反猶太主義特使西格爾（Jillian Segal）及聯邦通訊部門也將共同研擬應對網路反猶主義的具體建議。

艾班尼斯表示，不排除在夏季期間召回國會辯論新法案，但強調為經得起法律挑戰，這些「複雜」的修法內容需要謹慎起草，盼能獲得國會廣泛支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《黑白2》「神級主廚」是台灣籍！　超狂背景曝
首款折疊iPhone渲染圖再爆！　機身造型矮胖化
謝京穎懷雙胞胎！經紀公司證實「雙倍驚喜」爆停工：健康優先
快訊／海基會董事長吳豊山宣布辭任
彈劾賴清德！通過機率曝　黃揚明分析「真正目的」
也在賣涼糕！「天菜涼糕哥」超正親妹IG曝
快訊／濃煙狂竄！桃園掩埋場大火　14里快關窗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首爾地鐵工地鋼筋倒塌！「7工人遭埋」全數救出　1人心臟驟停

川普制裁！　委內瑞拉通膨失控飆556％

海灘恐攻16死！澳洲擬重拳修法「打擊反猶」　散播仇恨可撤銷簽證

快訊／山上徹也槍殺安倍晉三！　檢方求處「無期徒刑」

霸王餐台灣網美穿囚服出庭　多次打斷法官遭訓斥：我講話妳閉嘴

商場好心載陌生人被綁架　17歲少女車上遭「4男兜圈性侵6小時」

日本自衛隊飛機又遭「雷射照射」！　疑連續2日都在同地點

美軍再轟東太平洋運毒船4死　爆炸瞬間畫面曝！累計奪99命

扯！駐日美軍直升機飛一半「頭盔掉下來」　隊員：風太大

一秒變命運交叉點？大學電扶梯突加速　16秒驚魂片瘋傳

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

首爾地鐵工地鋼筋倒塌！「7工人遭埋」全數救出　1人心臟驟停

川普制裁！　委內瑞拉通膨失控飆556％

海灘恐攻16死！澳洲擬重拳修法「打擊反猶」　散播仇恨可撤銷簽證

快訊／山上徹也槍殺安倍晉三！　檢方求處「無期徒刑」

霸王餐台灣網美穿囚服出庭　多次打斷法官遭訓斥：我講話妳閉嘴

商場好心載陌生人被綁架　17歲少女車上遭「4男兜圈性侵6小時」

日本自衛隊飛機又遭「雷射照射」！　疑連續2日都在同地點

美軍再轟東太平洋運毒船4死　爆炸瞬間畫面曝！累計奪99命

扯！駐日美軍直升機飛一半「頭盔掉下來」　隊員：風太大

一秒變命運交叉點？大學電扶梯突加速　16秒驚魂片瘋傳

蔡英文包場！《大濛》逆勢賣破5千萬　80歲阿伯「天天報到」狂刷10遍挺國片

大玩「提帽小人」！蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

首爾地鐵工地鋼筋倒塌！「7工人遭埋」全數救出　1人心臟驟停

喜迎桃園新站！桃合特區2100坪壯闊基地「佳陞豐禾」綠捷G06站　醫療、公園、名校全機能Alfa Safe耐震宅

乾杯新品牌「牛舌佑介」12/21開幕　定食套餐最低390元

鋪滿巧拼降噪音！樓下住戶「仍抗議小孩太吵」　她嘆：只能搬家嗎

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

溫王爺聖誕580斤烏魚子大放送　東港東隆宮廟埕「連兩晚開攤」

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

《黑白2》「神級主廚」侯德竹是台灣籍！背景超狂　連胡錦濤都稱讚

【回應賴卓成語】蔣萬安：對民進黨才忍無可忍、在野獨裁從沒聽過

國際熱門新聞

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

美股全面收黑「那指重挫418點」！　台積電ADR狂跌近3.5％

泰國轟炸「柬埔寨賭場」畫面曝！

議員秀瞇瞇眼照　芬蘭總理道歉了

125年最高溫　研究：北極熊基因突變

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

華納拒派拉蒙收購：條件不如Netflix

中國版「曼哈頓計畫」打造出EUV原型機　半導體技術差距縮短一半

美通過國防授權法案　315億供「台灣安全合作倡議」

美光Q1財測超預期「AI需求仍強」　盤後大漲8%

泰狂炸柬埔寨賭場　總理：涉詐騙就處理

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

韓商幫台灣造潛艦　執行長、員工遭判刑

更多熱門

相關新聞

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

澳洲發生一起誇張性侵案，一名17歲少女在商場結識一名16歲青少年，沒想到讓對方上車後，又有其他3名青少年上車，車子不斷開在街上兜圈，遭性侵犯長達6個小時。

恐攻槍手來自印度　家屬不知他為何變激進

恐攻槍手來自印度　家屬不知他為何變激進

鞋忘海灘上　折返錄下「槍響瞬間」

鞋忘海灘上　折返錄下「槍響瞬間」

槍手受到IS極端思想影響　澳總理證實

槍手受到IS極端思想影響　澳總理證實

蘋果證實澳洲部分舊款iPhone出現重大故障

蘋果證實澳洲部分舊款iPhone出現重大故障

關鍵字：

澳洲反猶主義仇恨言論恐怖攻擊法案

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面