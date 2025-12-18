海灘恐攻16死！澳洲擬重拳修法「打擊反猶」　散播仇恨可撤銷簽證

▲ 澳洲總理艾班尼斯宣布打擊反猶主義舉措。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生16死恐怖攻擊後，總理艾班尼斯18日宣布，將大幅強化仇恨言論法規，並授權政府對「散播仇恨與分裂者」撤銷或拒發簽證，被指為聯邦政府因應反猶太主義激增的新措施。

《衛報》報導，這起恐攻針對猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動，造成包括年僅10歲女童瑪蒂達（Matilda）在內的15名無辜民眾喪生，以及2名槍手其中一人身亡。當局研判，這起事件疑似受到伊斯蘭國（IS）意識形態啟發。

艾班尼斯18日召開國家安全委員會會議表示，「周日發生這個國家有史以來最嚴重的大規模謀殺案之一。」他坦承，2023年10月7日哈馬斯突襲以色列以來，澳洲境內反猶事件增加，但政府對此作為不足，「我們本來當然可以做得更多，政府並不完美，我也並不完美。」

新法案核心內容包括對宣揚暴力的宗教領袖與散播仇恨言論者制定「加重仇恨言論罪」，提高煽動暴力仇恨言論的刑罰，並將仇恨動機列為網路威脅與騷擾犯罪的加重處罰因素。政府同時將建立組織黑名單制度，列管領導人從事仇恨言論、煽動暴力或種族仇恨的團體。

▲ 海灘槍擊造成16人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

內政部長柏克（Tony Burke）說明，修法將降低起訴仇恨言論的門檻，「有些組織是任何澳洲人都看得出他們的行為、理念和試圖推動的事是在製造分裂，在澳洲不該有立足之地，但長達一整個世代以來，沒有一屆政府能成功對他們採取行動，因為他們遊走在法律門檻之下，今天我們宣布要調整這個門檻。」

艾班尼斯強調，「這不僅是對猶太社區的攻擊，也是對澳洲生活方式的攻擊。澳洲人民感到震驚和憤怒，我也很憤怒。我們顯然需要採取更多行動來對抗這種邪惡禍害。」

為配合立法行動，教育部長克萊爾（Jason Clare）另外宣布，將由商界領袖岡斯基（David Gonski）主持特別工作小組，處理教育體系內的反猶太主義問題。克萊爾表示，「孩子並非天生反猶太或種族歧視，仇恨並非與生俱來，這是教出來的，是後天習得的。」

eSafety專員、反猶太主義特使西格爾（Jillian Segal）及聯邦通訊部門也將共同研擬應對網路反猶主義的具體建議。

艾班尼斯表示，不排除在夏季期間召回國會辯論新法案，但強調為經得起法律挑戰，這些「複雜」的修法內容需要謹慎起草，盼能獲得國會廣泛支持。