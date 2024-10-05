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伊朗最高領袖「帶槍」祈禱　威脅將再度襲擊以色列

▲▼伊朗最高領導人哈米尼4日在德黑蘭大莫薩拉清真寺主持祈禱。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼4日在德黑蘭大莫薩拉清真寺主持祈禱。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從以色列針對黎巴嫩發動一連串空襲、擊殺恐怖組織真主黨領導人納斯拉勒後，伊朗便於1日晚間向以色列發射至少180枚彈道飛彈報復。對此，伊朗最高領袖哈米尼在演說中強調，伊朗針對以色列的攻擊行動是正確且合法，在對抗以色列的衝突中「絕不退縮」，未來不排除再度發動襲擊。

根據BBC、天空新聞，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於當地時間4日晚間，在首都德黑蘭市中心的大莫薩拉清真寺睽違5年主持週五祈禱，並在祈禱上針對中東情勢發表談話，身旁甚至備有步槍，現場聚集大批人潮，且還有一面巴勒斯坦旗，他強調伊朗針對以色列的報復行動具有合法性、合乎邏輯，是正確的行動。

高齡85歲的哈米尼偶爾會用手抓住左邊的步槍槍管，他向聚集在清真寺的人們表示，「兩三個晚上前，我們（伊朗）武裝部隊的出色工作，完全是正確且合法的！如果有必要，未來還會這樣做。」

在長達40分鐘的演講中，精通波斯語的哈米尼用阿拉伯語向巴勒斯坦、黎巴嫩的支持者進行精神喊話，不僅讚揚真主黨領導人納斯拉勒，更表達對於真主黨與哈瑪斯的支持，認為這些組織為伊斯蘭世界提供重要服務。

哈米尼呼籲，從阿富汗到葉門、從伊朗到加薩的國家做好隨時對以色列採取行動的準備，強調與伊朗結盟的武裝組織在和以色列的衝突中「絕不退縮」。

哈米尼向盟友們表示，「黎巴嫩和巴勒斯坦的抵抗人民，你們這些勇敢的戰士，你們是忠誠且具有耐心的人民，這些殉道者所流的鮮血不應動搖你們的決心，你們應該更加堅持。我們在保衛自己，也在保衛你們免受共同敵人的侵害，這個敵人試圖透過暴力和恐懼摧毀我們的生活方式。」

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