突襲周年重操舊業！哈瑪斯朝以色列「發射火箭彈」　攻擊追悼活動

▲以色列慘遭哈瑪斯突襲事件迎來一周年紀念，民眾重返傷心地，現場展示罹難者與失蹤者的相片。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

去年的今天（10月7日），巴勒斯坦激進武裝組織「哈瑪斯」向以色列諾瓦音樂節（Nova music festival）發動突襲，婦女遭到性侵、虐待、屠殺，死狀悽慘，多名俘虜下落不明。如今，以色列舉辦周年紀念活動，民眾趁天黑前聚集在追思會，播放去年最後一首歌，不過卻又剛好遇上哈瑪斯發射火箭彈攻擊，就連特拉維夫也響起警報。

根據《天空新聞》、《衛報》，去年哈瑪斯的突擊行動造成以色列1200人慘死，如今隨著遭到哈瑪斯突襲的事件迎來一周年紀，以色列於當地時間7日在南部的「基布茲」雷姆（Re'im）舉辦追思會，民眾在天黑前聚集在一起，不僅互相安慰擁抱、展示罹難者與失蹤者的相片，現場更播放著去年音樂節的最後一首曲目。

與此同時，部分以色列的民眾聚集在總理納坦雅胡位於耶路撒冷的官邸，呼籲政府能夠讓滯留在加薩的人質儘快返家。

不過，正當以色列舉國陷入哀悼氣氛時，哈瑪斯卻掐準於7日上午6時30分，朝向以色列邊境發射多枚火箭，目標是攻擊以色列人對於去年突擊的悼念活動，此時間剛好是去年哈瑪斯向以色列發動突襲的時間。

▲黎巴嫩真主黨7日朝以色列發射火箭彈，墜落以色列境內引起火災，以軍士兵正忙著滅火。（圖／路透）

哈瑪斯麾下的準軍事部隊「卡桑旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）透過聲明證實，趁以色列人在拉法關口、克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）、基布茲霍利特（Holit）等地舉行「仇敵集會」之際，向其發射多枚火箭。

以色列國防軍透過聲明，證實哈瑪斯的恐怖行徑，認為哈瑪斯企圖發射更大規模的火箭，不過卻遭到以軍挫敗，此後哈瑪斯又設法朝向以色列與加薩走廊邊境附近的基布茲蘇法（Sufa）發射4枚火箭彈，幸好以軍成功攔截3枚，另一枚則墜落至開放區域。

《以色列時報》也指出，以色列國防軍證實，哈瑪斯再度從加薩走廊南部的汗尤尼斯發射5枚火箭彈，導致以色列中部空襲警報大作，包括特拉維夫、霍隆、里雄萊錫安、巴特亞姆等城市啟動警報，其中有2名30多歲的婦女被彈片擊中，緊急送醫治療。以色列國防軍曾警告，哈瑪斯可能於10月7日當天向中部發射火箭彈。