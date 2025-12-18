哈佛醫學院恐怖醜聞！大腦、人臉「當飾品賣」　停屍間主管判關8年

▲ 哈佛大學醫學院。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）前停屍間主管洛奇（Cedric Lodge）因盜賣遺體器官牟利，16日被聯邦法院判處8年有期徒刑。檢方指控，當捐贈給哈佛的遺體不再需要用於研究後，洛奇便會將大腦、皮膚、手部及臉部等器官「如同飾品般」販售給買家。

根據《美聯社》，現年58歲的洛奇與妻子丹妮絲（Denise Lodge）16日在賓州威廉波特聯邦法院出庭受審，洛奇被判處8年監禁，丹妮絲則因協助犯罪被判刑1年多。

洛奇擔任停屍間管理員長達28年，檢察官揭露，他自2018年至2020年3月間「持續將他人身體部位當作可出售的小飾品」，累積獲利數千美元。

助理檢察官馬丁（Alisan Martin）在法庭文件中指出，洛奇曾提供人類皮膚給買家製成皮革並裝訂成書，形容這是「極其恐怖的現實」；洛奇夫婦還販賣過男性臉部器官，「也許是被擺在架子上，也可能用於更令人不安的用途」。

依照哈佛大學規定，捐贈遺體在完成研究或教學用途後，通常會歸還家屬或進行火化。洛奇已坦承在火化前私自取走器官部位，辯護律師凱西（Patrick Casey）承認其行為「極其惡劣」，洛奇本人也在庭上表達悔意。

這起案件曝光後，哈佛大學2023年曾暫停接受遺體捐贈5個月。檢方也透露，包括阿肯色州火葬場一名員工在內，至少還有6人在這起器官販運調查中認罪。