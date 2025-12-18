芬蘭小姐才被拔后冠！又有議員「狂秀瞇瞇眼」　芬總理道歉了

▲芬蘭議員狂模仿瞇瞇眼，總理歐爾波道歉了。（圖／翻攝臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

芬蘭議員3名議員為了聲援，因拉著眼角、瞇著眼睛，遭質疑歧視亞裔而被拔除后冠的芬蘭小姐札夫切（Sarah Dzafce），竟在札夫切拉眼角的動作並上傳網路，引發巨大爭議。對此，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）發布聲明，向多個亞洲國家的人民道歉。

針對國內議員模仿拉眼角，疑似歧視亞裔的爭議，芬蘭駐日本、中國與南韓使館17日轉貼總理歐爾波的道歉聲明。歐爾波在聲明中表示「對於近期個別議員在社群媒體上發表冒犯性言論，我深表誠摯的歉意，這些言論與芬蘭倡導的平等與包容的價值觀背道而馳。」

歐爾波強調，種族主義與歧視在芬蘭社會中毫無立足之地，「我們向國內人民及所有海外朋友傳達的訊息時，芬蘭政府嚴肅對待種族歧視，並致力於解決此類問題」、「執政黨各議會黨團領導人已就個別的行為進行討論，各黨團領導人共同譴責這種侮辱性及不當行為」。

▼芬蘭總理針對議員的不當行為道歉。（圖／翻攝自微博）