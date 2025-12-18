北極創125年最高溫　研究新發現「北極熊基因突變」

▲最新研究發現，北極熊為適應氣候變化「基因突變」。（圖／路透，下同）



記者許力方／綜合報導

「世界冰箱」北極正在經歷破紀錄的高溫和海冰減少的一年，科學家警告，冬季正在被重新定義中，北極氣溫達到史上125年來的最高溫。最新研究發現，格陵蘭東南部部分北極熊已出現「基因」層級的變化，北極熊群體正在利用「跳躍基因」快速調整自身DNA，嘗試適應較溫暖的環境中爭取生存空間。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）近日發布《2025年北極報告》指出，北極剛經歷125年來最熱的一年，海冰最大覆蓋範圍創下衛星觀測以來新低，該地區升溫速度是全球平均的4倍之多，而自1980年代以來，最古老厚實的海冰已減少逾95%。

研究結果發表於《移動DNA》期刊，首席作者、英國東英吉利大學研究員戈登指出，這是首次證實野生哺乳動物的基因機制與氣候暖化存在明顯關聯。她表示，透過將這些北極熊活躍基因與當地氣候數據進行比較，發現溫度升高似乎導致格陵蘭東南部北極熊DNA中的跳躍基因活動顯著增加。

北極熊的基因似乎正在適應環境的暖化，而居住在該國最溫暖地區的北極熊群體比北方地區的熊群體改變更多。研究顯示，格陵蘭最溫暖地區的北極熊，正透過「跳躍基因」重塑自身基因結構，「這可能是一種絕望的生存機制」，面對海冰快速流失的策略。

由於動物的DNA序列會隨時間改變，過程中可能因環境壓力，例如急速升溫的氣候而加速。研究團隊分析，基因調整並不代表滅絕危機解除，這項發現僅帶來一線希望，若全球升溫趨勢未受控，北極熊仍將面臨高度滅絕風險。