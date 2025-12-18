　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北極創125年最高溫　研究新發現「北極熊基因突變」

▲▼格陵蘭北極熊為適應氣候變化，發展出新的狩獵模式。（圖／路透）

▲最新研究發現，北極熊為適應氣候變化「基因突變」。（圖／路透，下同）

記者許力方／綜合報導

「世界冰箱」北極正在經歷破紀錄的高溫和海冰減少的一年，科學家警告，冬季正在被重新定義中，北極氣溫達到史上125年來的最高溫。最新研究發現，格陵蘭東南部部分北極熊已出現「基因」層級的變化，北極熊群體正在利用「跳躍基因」快速調整自身DNA，嘗試適應較溫暖的環境中爭取生存空間。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）近日發布《2025年北極報告》指出，北極剛經歷125年來最熱的一年，海冰最大覆蓋範圍創下衛星觀測以來新低，該地區升溫速度是全球平均的4倍之多，而自1980年代以來，最古老厚實的海冰已減少逾95%。

▲▼格陵蘭北極熊為適應氣候變化，發展出新的狩獵模式。（圖／路透）

研究結果發表於《移動DNA》期刊，首席作者、英國東英吉利大學研究員戈登指出，這是首次證實野生哺乳動物的基因機制與氣候暖化存在明顯關聯。她表示，透過將這些北極熊活躍基因與當地氣候數據進行比較，發現溫度升高似乎導致格陵蘭東南部北極熊DNA中的跳躍基因活動顯著增加。

北極熊的基因似乎正在適應環境的暖化，而居住在該國最溫暖地區的北極熊群體比北方地區的熊群體改變更多。研究顯示，格陵蘭最溫暖地區的北極熊，正透過「跳躍基因」重塑自身基因結構，「這可能是一種絕望的生存機制」，面對海冰快速流失的策略。

由於動物的DNA序列會隨時間改變，過程中可能因環境壓力，例如急速升溫的氣候而加速。研究團隊分析，基因調整並不代表滅絕危機解除，這項發現僅帶來一線希望，若全球升溫趨勢未受控，北極熊仍將面臨高度滅絕風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才閃辭6天...李明峯驚傳血濺摩鐵　急送醫
《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面
台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北極創125年最高溫　研究新發現「北極熊基因突變」

芬蘭小姐才被拔后冠！又有議員「狂秀瞇瞇眼」　芬總理道歉了

美國會震撼報告！能源部研究遭中國利用　解放軍恐接觸敏感核技術

泰軍狂炸柬埔寨賭場　泰國總理：涉詐騙就會處理

韓商「幫台灣造潛艦」被控洩密　執行長、員工遭判刑

川普政府宣布將關閉美國國家大氣研究中心：該機構危言聳聽

3 年情斷！她狠甩「人類未婚夫」改嫁 ChatGPT

千億併購踢鐵板！華納兄弟拒派拉蒙收購　認條件不如Netflix方案

川普又有大動作！無預警預告「神祕演說」　白宮全體噤聲

北京「禁旅日令」沒影響？中國11月56萬人訪日　比去年還多

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

北極創125年最高溫　研究新發現「北極熊基因突變」

芬蘭小姐才被拔后冠！又有議員「狂秀瞇瞇眼」　芬總理道歉了

美國會震撼報告！能源部研究遭中國利用　解放軍恐接觸敏感核技術

泰軍狂炸柬埔寨賭場　泰國總理：涉詐騙就會處理

韓商「幫台灣造潛艦」被控洩密　執行長、員工遭判刑

川普政府宣布將關閉美國國家大氣研究中心：該機構危言聳聽

3 年情斷！她狠甩「人類未婚夫」改嫁 ChatGPT

千億併購踢鐵板！華納兄弟拒派拉蒙收購　認條件不如Netflix方案

川普又有大動作！無預警預告「神祕演說」　白宮全體噤聲

北京「禁旅日令」沒影響？中國11月56萬人訪日　比去年還多

醫護曬年終「平均6個月」還普發2萬　網友直呼羨慕

養髮必看！「3要＆3不要」讓你遠離落髮困擾

青山王祭正妹女警爆紅！本尊身分曝光　曾被封「警界黃霄雲」

李明峯閃辭局長「血濺摩鐵」手傷送醫　醫院回應

北極創125年最高溫　研究新發現「北極熊基因突變」

Honda多功能小型MPV「變身80年代美式廂車」！方正復古前臉更有型

女穿「光腿神器」竟送急診！胸悶呼吸困難真相曝光　專家警告

老牌網遊大廠「1天2遊戲關服」　神級IP續作玩爛跌落神壇

跨境網購注意！　明年3月起「預委任」新制報關

芬蘭小姐才被拔后冠！又有議員「狂秀瞇瞇眼」　芬總理道歉了

【毒駕害人】新北男無剎車撞飛2行人！1人斷腿送醫

國際熱門新聞

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

華納拒派拉蒙收購：條件不如Netflix

韓商幫台灣造潛艦　執行長、員工遭判刑

泰狂炸柬埔寨賭場　總理：涉詐騙就處理

3 年情斷！她狠甩「人類未婚夫」改嫁 ChatGPT

議員秀瞇瞇眼照　芬蘭總理道歉了

美科研被中國利用？解放軍恐接觸核技術

川普無預警預告「神祕演說」

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

125年最高溫　研究：北極熊基因突變

400女藏身「日本賣淫公寓」性交易！

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

禁日旅？中國11月56萬人訪日　比去年還多

Pornhub遭駭　逾2億會員資料恐外洩

更多熱門

相關新聞

不是親生的！北極熊罕見收養陌生幼熊

不是親生的！北極熊罕見收養陌生幼熊

加拿大北部研究人員近期記錄到一宗罕見的北極熊「收養」案例，拍下野生雌性北極熊照顧非親生幼熊的珍貴畫面，引發學界關注。

北極熊截斷逃生路　男遭2頭熊夾擊亡

北極熊截斷逃生路　男遭2頭熊夾擊亡

淨土沒了！　冰島「首度發現蚊子」

淨土沒了！　冰島「首度發現蚊子」

陸科考船北極海深潛調查 大陣仗4船同步現「全海域」探測能力

陸科考船北極海深潛調查 大陣仗4船同步現「全海域」探測能力

全球首條中歐「北極貨運快航」航線開通 單程物流從1個月節省為18天

全球首條中歐「北極貨運快航」航線開通 單程物流從1個月節省為18天

關鍵字：

北極熊北極暖化

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

柴智屏怒轟「F4變F3」荒謬不尊重

3波東北季風快速變天　全台轉雨

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

「最會推責任」星座Top3！

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年罕返台露面

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面