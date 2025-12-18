網紅搭保時捷「失控撞路燈」頭部重創亡！　57歲司機酒駕逃逸

▲ 艾琳搭乘的保時捷司機疑似酒駕。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西41歲網紅艾琳．達爾莫林（Aline Cristina Dalmolin）15日晚間發生車禍，搭乘一輛保時捷Macan休旅車時高速撞上路燈，傷重不治身亡。肇事司機疑似酒駕後棄車逃逸，目前已被警方逮捕。

綜合《太陽報》等外媒，據巴西警方透露，事故發生於南部海濱城市巴內阿里約坎博里烏（Balneário Camboriú），保時捷高速撞上路燈桿後艾琳身受重傷，一隻手臂因撞擊力道過大而斷裂，頭部也遭受嚴重創傷，緊急送醫途中多次心臟驟停，到院前不幸身亡。

57歲肇事駕駛在車禍後步行逃離現場，警方接獲民眾通報後，在附近紅樹林區域尋獲該男子。警方發言人表示，「當地居民報案稱這輛車的駕駛、這起事件的肇事者離開車輛，朝坎博里烏河岸方向去。」

警方在紅樹林地區發現他時，他明顯處於醉酒狀態，說話口齒不清、行走困難、滿身酒味且意識不清，身上並無明顯外傷，目前被控酒駕過失殺人罪。

艾琳生前除與兄弟共同經營大型運動中心外，也是知名生涯教練，在社群媒體擁有數千名追蹤者。她最近一則貼文寫道，「2026從現在開始」，並反思2025年的成長。她的公司Celd Esportes聲明哀悼，「艾琳是極具價值的人，她的奉獻精神將永遠被我們的團隊和認識她的社群懷念。」

消息傳出後，眾多粉絲和親友湧入社群媒體留言哀悼，健身網紅穆勒（Bruna Müller）寫道，「我的心好痛！願艾琳與天父同在！我愛你，我的朋友。」另一名創作者卡爾徹（Andre Kaercher）則表示，「認識妳是我的榮幸，妳的精神將透過家人延續下去。」