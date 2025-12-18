　
國際

每月外食1次、包包背10年　東京女月收8萬「裝窮」原因曝光

▲▼ 女子,背影,住家。（圖／VCG）

▲日本女子對外隱瞞真實財力，每月僅外食一次，避免人際壓力。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京67歲家庭主婦三浦玲子（化名）經濟狀況還算不錯，每月租金收入40萬日圓（約新台幣8萬元）、自有住宅且無負債，家庭年收入超過800萬日圓，但她卻刻意選擇簡樸生活，對外隱瞞真實財力，每月僅外食一次，還要丈夫趁打折再去買衣服，就是要避免人際壓力。

THE GOLD ONLINE報導，三浦玲子10年前與丈夫共同繼承東京都內精華地段房產，除自宅外還擁有3間出租公寓，每月可獲得約40萬日圓租金收入，加上丈夫厚生年金約280萬日圓，以及她自身的基礎年金與企業年金，家庭年收入在800萬日圓（約新台幣162萬元）以上。

即便如此，三浦玲子平日依然選擇購買平價服飾，每個月的外食也僅限於一次午餐，使用超過10年的尼龍材質包包，從未向任何人提起租金收入這件事，因為鄰居們幾乎都靠年金過活，若是拿名牌包就會被議論。

促使三浦玲子隱藏財力的關鍵，是過去曾目睹同社區一名太太因提過在東京有一間公寓，結果遭到鄰居疏遠。自那時開始，她便開始努力過著低調生活，要丈夫等到打折再去買衣服。

根據日本總務省2024年家計調查，高齡夫婦無職家庭平均月支出25.6萬日圓，但可支配收入僅22.2萬日圓，這也代表許多高齡者過著入不敷出的日子。

不過在此之際，也有一群人像三浦玲子一樣，即便擁有資產但也過著節儉的日子。她說，「我只是不想惹麻煩，希望安靜地和大家一樣生活」。

12/16 全台詐欺最新數據

461 1 8866 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

被K頭跌地！　可憐嬤仍護孫急喊：他沒有打我
快訊／合庫銀挨罰600萬！　行員台大醫院收款驚丟387萬害的
快訊／央行利率連7凍　房貸管制不變但回歸各銀行控管
川普最新對台軍售3500億　一張圖看懂賴清德買了哪些武器
王世堅「一句重話」評不副署！　他白話翻3重點
遭李亞萍轟「大逆不道」鬧分家！　余祥銓喊冤發聲
Energy書偉洩當爸心聲...閃兵停工近況曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

東京家庭主婦租金日韓要聞

