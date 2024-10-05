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亞洲最友善城市排行榜出爐！台北「4大關鍵」奪冠　美食深植人心

▲▼台北在今年全球安全城市排行第24名。（圖／CFP）

▲台北在「亞洲最友善城市」排行榜中奪冠。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

當踏上旅途、前往一座人生地不熟的城市旅遊時，熱情且友善的迎賓絕對會讓旅遊體驗變得更加不同。線上外語學習網站《Preply》近日公布「亞洲最友善城市」調查，針對日本、南韓、越南、印度、泰國等各個亞洲國家進行調查，沒想到台北卻在榜單上脫穎而出，還榮獲冠軍。

《Preply》針對英文語言能力、安全評分、遊客回訪率、對外國遊客的友善程度、接受免簽護照或落地簽的國家數量進行評分，其中對於性少數族群（LGBTQ+）的友善程度也在考量範圍之內。

在許多知名的亞洲觀光大城中，台灣台北意外在排行榜上居冠，在「對外籍旅客接受程度」獲得89的高分，在「多元化接受程度」評比上也以66獲得排行榜最高分，甚至贏過泰國曼谷與日本大阪、京都，而在「安全分數」評比也獲得84.55，是亞洲排行榜內的第二高分。

儘管台北的英語能力評比並未被列入，但仍憑藉著對於外籍遊客的接受程度、多元化接受程度而贏過其他座亞洲知名旅遊城市。

評比指出，台北對遊客們張開雙臂歡迎，展示出亞洲最美味的街頭美食，且擁有便利的大眾交通運輸，遊客們也可探索一系列文化與歷史景點，而儘管台北當地的主要語言是繁體中文，不過多數台灣人都會說些簡單且基本的英語，因此建議旅客出遊前可以鼓起勇氣學些基本中文對話，與當地人溝通。

在排行榜上的第二名，則是位於東南亞的新加坡。新加坡的英語程度在排行榜裡奪冠（631），將近一半的人口在家裡說英語，英語的廣泛使用更能夠讓外籍旅客輕鬆造訪，毫無語言障礙地與當地人深入交流。而新加坡當地有4種官方語言，分別為英語、華語、馬來語、泰米爾語。

另外，印度德里、南韓首爾、印度清奈分別奪下亞洲最友善城市的前5名。

至於「亞洲最不友善城市」，則有中國的北京、深圳入列。

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