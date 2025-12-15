美布朗大學槍擊案2死　FBI行動定位鎖定20多歲嫌疑人

▲美國布朗大學爆發槍擊案。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

美國布朗大學寒假前期末考期間發生校園槍擊案，當局14日證實事件造成2名學生喪生、9人受傷。警方已在羅德島州一間飯店內拘留一名「關係人」，案件仍在進一步調查中。

路透社報導，羅德島州首府普羅維登斯（Providence）警察局長培瑞斯（Oscar Perez）14日中午在記者會中表示，這名關係人年約20多歲，但因調查尚未結束，拒絕透露其身分與動機。他也指出，目前當局並未尋找其他嫌疑人。

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X發文指出，這名關係人是在距離布朗大學（Brown University）校區約半小時車程的科芬特里鎮（Coventry）一間飯店房間內被拘留。FBI表示，是透過行動數據分析與定位資訊鎖定其行蹤。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，這起案件是美國今年近400起大規模槍擊事件之一，也讓這所歷史悠久的常春藤名校陷入震驚。校方已宣布取消所有剩餘考試與課程，校園在細雪中顯得格外沉寂。

普羅維登斯市長史邁利（Brett Smiley）表示，7名傷者目前情況穩定，其中一人仍屬危急但穩定狀態，另有一人已出院。針對布朗大學及周邊社區發布的就地避難令已解除，市府也已增派警力加強巡邏。

官員指出，槍手是在布朗大學貝拉斯與霍里工程大樓（Barus & Holley）的一間教室內開槍。由於正值期末考期間，該棟建築外門並未上鎖，導致攻擊得以發生。

布朗大學校長派克森（Christina Paxson）表示，所有或幾乎所有受害者皆為學生，並沉痛表示，「這是人們最不希望發生的一天，但它真的發生了。」

21歲助教奧杜洛（Joseph Oduro）向有線電視新聞網（CNN）回憶，事發時他就在遭攻擊的教室內。他說，「最初幾發子彈直接打在我所在位置的黑板上。如果我沒有及時閃開，或許今天就無法站在這裡。」他也提到，身旁一名同學腿部中了兩槍，預計今天接受手術。