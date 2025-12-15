　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美布朗大學槍擊案2死　FBI行動定位鎖定20多歲嫌疑人

▲美國布朗大學爆發槍擊案。（圖／翻攝X）

▲美國布朗大學爆發槍擊案。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

美國布朗大學寒假前期末考期間發生校園槍擊案，當局14日證實事件造成2名學生喪生、9人受傷。警方已在羅德島州一間飯店內拘留一名「關係人」，案件仍在進一步調查中。

路透社報導，羅德島州首府普羅維登斯（Providence）警察局長培瑞斯（Oscar Perez）14日中午在記者會中表示，這名關係人年約20多歲，但因調查尚未結束，拒絕透露其身分與動機。他也指出，目前當局並未尋找其他嫌疑人。

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X發文指出，這名關係人是在距離布朗大學（Brown University）校區約半小時車程的科芬特里鎮（Coventry）一間飯店房間內被拘留。FBI表示，是透過行動數據分析與定位資訊鎖定其行蹤。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，這起案件是美國今年近400起大規模槍擊事件之一，也讓這所歷史悠久的常春藤名校陷入震驚。校方已宣布取消所有剩餘考試與課程，校園在細雪中顯得格外沉寂。

普羅維登斯市長史邁利（Brett Smiley）表示，7名傷者目前情況穩定，其中一人仍屬危急但穩定狀態，另有一人已出院。針對布朗大學及周邊社區發布的就地避難令已解除，市府也已增派警力加強巡邏。

官員指出，槍手是在布朗大學貝拉斯與霍里工程大樓（Barus & Holley）的一間教室內開槍。由於正值期末考期間，該棟建築外門並未上鎖，導致攻擊得以發生。

布朗大學校長派克森（Christina Paxson）表示，所有或幾乎所有受害者皆為學生，並沉痛表示，「這是人們最不希望發生的一天，但它真的發生了。」

21歲助教奧杜洛（Joseph Oduro）向有線電視新聞網（CNN）回憶，事發時他就在遭攻擊的教室內。他說，「最初幾發子彈直接打在我所在位置的黑板上。如果我沒有及時閃開，或許今天就無法站在這裡。」他也提到，身旁一名同學腿部中了兩槍，預計今天接受手術。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
連鎖餐廳小強爬桌、湯壺有蟲　停業2天清消！衛生局將開罰
怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓他履約？
兄弟未留成轉機　23歲內野手轉戰富邦悍將
快訊／京華城案一審辯論登場！柯文哲9被告齊聽檢方論告開始錄影
全台有雨！　連下2天時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金與正「拿智慧型手機」被拍到！　疑中國品牌最新摺疊機

智利變天！　右翼強硬派卡斯特當選總統

美布朗大學槍擊案2死　FBI行動定位鎖定20多歲嫌疑人

澳洲恐攻16死　川普發聲了

抓到人了！福岡巨蛋旁1男1女中刀　30歲兇嫌被逮訊問中

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

澳洲邦迪海灘發現2枚土製炸彈！　疑槍手留下

烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

影片曝光！　澳洲恐攻「白衣男」英勇奪槍中彈

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

金與正「拿智慧型手機」被拍到！　疑中國品牌最新摺疊機

智利變天！　右翼強硬派卡斯特當選總統

美布朗大學槍擊案2死　FBI行動定位鎖定20多歲嫌疑人

澳洲恐攻16死　川普發聲了

抓到人了！福岡巨蛋旁1男1女中刀　30歲兇嫌被逮訊問中

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

澳洲邦迪海灘發現2枚土製炸彈！　疑槍手留下

烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

影片曝光！　澳洲恐攻「白衣男」英勇奪槍中彈

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

台大醫院明年起不主動給紙本收據　各院加速無紙化減碳

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

胖橘穿手工防舔衣　變身「性感五花肉」肥美腰身超凸顯

「華爾街女神」母親盜刻3小姑印章偽造8.8億本票　5罪合併判6年

不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

2026年將殺價取量　李同榮：六都房價下修10%

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌　12/17進駐新光A11館試營運

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

台灣成免稅菸大國　醫曝「限縮優惠」可抑制吸菸：對未成年最有效

多達「28層」酥皮！桃園超狂千層鯛魚燒　豪邁擠上滿滿內餡

【捕獲野生陳勢安】夜市KTV《天后》唱到一半...原唱陳勢安驚喜現身！

國際熱門新聞

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

澳洲海灘槍擊10死！槍手朝人群開槍

澤倫斯基：烏克蘭已放棄加入北約

賴清德逼站隊！韓媒：韓陷「台灣有事」危機

澳洲槍擊　民眾猛踩槍手頭部

影片曝光！　澳洲恐攻「白衣男」英勇奪槍中彈

澳洲槍擊增至12死　1槍手遭擊斃

大學教練遭踢爆　約「1男戰3女」多人運動

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

日本八戶港「地面震出裂縫」！碼頭1/3癱瘓

暴肥金正恩恐突暴斃　憂「核武按鈕」誰接手

更多熱門

相關新聞

澳洲恐攻16死　川普發聲了

澳洲恐攻16死　川普發聲了

美國總統川普14日公開譴責澳洲雪梨猶太節慶活動發生的致命大規模槍擊事件，直指這起攻擊是「純粹的反猶太行為」，並對重大死傷表達震驚與哀悼。

澳洲雪梨景點海灘爆槍案　賴清德慰問罹難者：譴責恐怖主義行徑

澳洲雪梨景點海灘爆槍案　賴清德慰問罹難者：譴責恐怖主義行徑

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

關鍵字：

美國布朗大學FBI北美要聞槍擊案

讀者迴響

熱門新聞

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

今晚再急凍！　下波變天時間曝

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面