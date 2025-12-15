　
國際

智利變天！　右翼強硬派卡斯特當選總統

▲智利極右派總統候選人卡斯特當選總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲智利極右派總統候選人卡斯特當選總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

智利極右派總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）14日在總統大選中勝出，成功利用選民對犯罪率攀升與移民問題的強烈不安，帶領智利政治版圖明顯右轉，成為1990年軍事獨裁結束以來最顯著的一次右傾轉向。

路透社報導，在完成超過95％計票後，卡斯特在決選中以58.30％得票率擊敗左翼候選人賈拉（Jeannette Jara）的41.70％，確定當選下屆總統。賈拉隨後承認敗選，並表示已致電卡斯特祝賀。她說，「民主已發出清楚而響亮的聲音。我祝願卡斯特能成功領導國家，為智利人民帶來福祉。」

卡斯特長年以立場強硬著稱，是智利右派陣營的代表性人物。他在競選期間主張採取鐵腕政策，包括興建邊境圍牆、在高犯罪地區部署軍隊，以及全面驅逐非法移民，相關訴求在治安與移民議題持續發酵的背景下，成功引發選民共鳴。

此次勝選也使卡斯特成為近年拉丁美洲右翼浪潮中的最新一員，與厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）、薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）及阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）並列。同時，玻利維亞今年10月由中間派候選人巴斯（Rodrigo Paz）勝選，也終結該國近20年的社會主義執政。

這是卡斯特第3度角逐總統大位，也是第2次挺進決選。他曾於2021年敗給左派總統波里奇（Gabriel Boric），當時被不少選民視為過於極端；但隨著治安惡化與移民爭議升溫，卡斯特成功轉化社會焦慮，凝聚更廣泛支持。

選舉結果出爐後，支持者聚集在首都聖地牙哥的競選總部外揮舞國旗慶祝，部分人頭戴印有「讓智利再次偉大」字樣的紅色帽子，場面熱烈。

23歲工程系學生塞戈維亞（Ignacio Segovia）表示，他成長於一個相對安全的智利，「以前走在街上不需要擔心任何事，但現在連出門都會害怕，這就是為什麼我支持改變」。

12/12 全台詐欺最新數據

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
連鎖餐廳小強爬桌、湯壺有蟲　停業2天清消！衛生局將開罰
怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓他履約？
兄弟未留成轉機　23歲內野手轉戰富邦悍將
快訊／京華城案一審辯論登場！柯文哲9被告齊聽檢方論告開始錄影
金與正「拿智慧型手機」被拍到！　疑中國品牌最新摺疊機

智利變天！　右翼強硬派卡斯特當選總統

美布朗大學槍擊案2死　FBI行動定位鎖定20多歲嫌疑人

澳洲恐攻16死　川普發聲了

抓到人了！福岡巨蛋旁1男1女中刀　30歲兇嫌被逮訊問中

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

澳洲邦迪海灘發現2枚土製炸彈！　疑槍手留下

烏克蘭和平計畫柏林會談首日　美國特使：取得重大進展

影片曝光！　澳洲恐攻「白衣男」英勇奪槍中彈

與美歐柏林會談　澤倫斯基促有尊嚴和平願放棄加入北約

相關新聞

中研院選出3名院長候選人　院方：送請總統遴選並任命

中研院選出3名院長候選人　院方：送請總統遴選並任命

中央研究院今（13日）召開第25屆評議會，討論第13任院長候選人案。中研院表示，今天依規定推選臨時主席，在出席評議員充分討論與表達各種意見後，進行無記名排序投票，順利選出序位前3名的院長候選人，將函報總統府，呈請總統遴選並任命。

中研院今選3名院長候選人送總統圈選　陳建仁、朱敬一有望入列

中研院今選3名院長候選人送總統圈選　陳建仁、朱敬一有望入列

獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議

獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

宏國大選計票完成99%　現任總統控結果遭竄改：川普介選

貝南爆政變未遂！　多國部隊展開部署

貝南爆政變未遂！　多國部隊展開部署

關鍵字：

智利總統Jose Antonio Kast

