智利變天！　右翼強硬派卡斯特當選總統

▲智利極右派總統候選人卡斯特當選總統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

智利極右派總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）14日在總統大選中勝出，成功利用選民對犯罪率攀升與移民問題的強烈不安，帶領智利政治版圖明顯右轉，成為1990年軍事獨裁結束以來最顯著的一次右傾轉向。

路透社報導，在完成超過95％計票後，卡斯特在決選中以58.30％得票率擊敗左翼候選人賈拉（Jeannette Jara）的41.70％，確定當選下屆總統。賈拉隨後承認敗選，並表示已致電卡斯特祝賀。她說，「民主已發出清楚而響亮的聲音。我祝願卡斯特能成功領導國家，為智利人民帶來福祉。」

卡斯特長年以立場強硬著稱，是智利右派陣營的代表性人物。他在競選期間主張採取鐵腕政策，包括興建邊境圍牆、在高犯罪地區部署軍隊，以及全面驅逐非法移民，相關訴求在治安與移民議題持續發酵的背景下，成功引發選民共鳴。

此次勝選也使卡斯特成為近年拉丁美洲右翼浪潮中的最新一員，與厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）、薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）及阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）並列。同時，玻利維亞今年10月由中間派候選人巴斯（Rodrigo Paz）勝選，也終結該國近20年的社會主義執政。

這是卡斯特第3度角逐總統大位，也是第2次挺進決選。他曾於2021年敗給左派總統波里奇（Gabriel Boric），當時被不少選民視為過於極端；但隨著治安惡化與移民爭議升溫，卡斯特成功轉化社會焦慮，凝聚更廣泛支持。

選舉結果出爐後，支持者聚集在首都聖地牙哥的競選總部外揮舞國旗慶祝，部分人頭戴印有「讓智利再次偉大」字樣的紅色帽子，場面熱烈。

23歲工程系學生塞戈維亞（Ignacio Segovia）表示，他成長於一個相對安全的智利，「以前走在街上不需要擔心任何事，但現在連出門都會害怕，這就是為什麼我支持改變」。