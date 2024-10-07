浴火英雄「餐費僅75元」！　南韓消防員窮到連超商便當也買不起

▲ 南韓消防員預算超低，連便當也買不起。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近期韓國消防員的餐食問題引發社會關注，根據南韓國家消防廳提供的資料顯示，消防員每餐的平均預算竟然只有3,100韓元（折合新台幣約74.36元），這樣的低預算，不僅連當地便利商店的便當也買不了，基本上也難以保障消防員的基本營養需求。

根據《korea herald》報導指出，根據資料顯示，大邱當地一個消防站的餐食預算可以說是全國最低，每餐僅3,112韓元（折合新台幣約74.65元），其他地區的預算也相差無幾，像是在慶尚南道的一個消防站，每餐為3,852韓元（折合新台幣約92.4元），全羅北道的一個消防站則是3,920韓元（折合新台幣約94元），而全羅南道、江原道、蔚山與首爾等多個消防站的餐食成本也僅在4,000韓元（折合新台幣約95.9元）左右。

相比之下，當地便利店便當的價格通常坐落在在4,000韓元至5,000韓元之間，而消防站的平均餐食預算還不如一個超商便當的價格。

除此之外，首爾地區學校為學生提供的營養午餐，每餐預算為5,398韓元（折合新台幣約129.49元），而為高危兒童提供的餐食預算更是高達9,000韓元（折合新台幣約215.89元）。相比之下，消防員的餐食預算顯得十分拮据。

之所以會有如此龐大的落差，主要是南韓各市、省對消防員餐食的財政支持政策不同所致。在一些地區，如全羅南道，所有消防站都沒有僱用營養師，這代表著餐食的營養與質量無法得到專業保障。而全羅北道、慶尚北道和濟州地區則僅僱用一名營養師，龐大的工作量還是讓營養師難以滿足各地消防站對營養照護的需求。

韓國民主黨議員的韓丙斗（Han Byung-do）在收到這些資料後表示，消防員的餐食是他們執行救援任務的重要支持，營養充足的餐食對於維持消防員的體力和工作效率至關重要。但就目前看起來，各地區在消防員餐食方面的預算差異過大，有些地區的消防員甚至無法享受到足夠的營養，這對於保障他們的健康和工作能力極為不利。

韓丙斗議員進一步強調，應該盡快在全國各地區標準化消防員的餐食計劃，以確保所有消防員無論在哪個城市或地區，都能獲得足夠的營養支持。他指出，只有通過統一的政策和標準化的餐食預算，才能確保消防員在高壓工作環境下，保持良好的健康狀態和充沛的體力。

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