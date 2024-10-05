勇消颱風天忙救災…乖乖排隊買便當還被公審！基隆仁愛分隊回應了

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

10月3日全台正遭受山陀兒颱風侵襲，警消人員辛勤救災，卻有網友PO出一張燒臘店排隊人龍照公審，轟消防人員還沒午休就出來買飯，一次買15個便當也不先打電話預訂，但立刻被留言圍剿。基隆仁愛分隊也解釋，消防員午餐時間並不固定，當時為了讓同仁吃飽肚子上工，才會請後勤人員外出買飯，盼民眾多擔待。

▲基隆消防人員到燒臘店買便當，被網友PO文公審。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



有網友在臉書社團「匿名公社」PO出在燒臘店排隊的照片，指責寫下「消防隊員可以在還沒12點午休就穿制服出來買便當？還1次買15個也不先打電話！」，文章一出不僅公審不成，還引來千名網友留言狂罵沒有同理心。

基隆消防局仁愛分隊長黃博昇解釋，10月3日當天基隆多處坍方，外勤同仁不斷進進出出，為了讓隊員能夠抓緊時間吃飯，才會請2名後勤補給人員外出買飯，事實上當天12點大家剛吃完，就發生長庚醫院火警，大家也隨即出動救災，若造成困擾希望民眾多擔待。

▲基隆消防局仁愛分隊長黃博昇表示，午餐時間並不固定，通常就是抽空趕快吃完飯後就上工。



燒臘店老闆也緩頰表示，當天消防隊有先打電話請他們外送，但因為颱風天緣故，才會請他們自己來拿，而且消防員救災很辛苦，吃飯時間也不固定，有時候下午2、3點還會有人來買，反批原PO「沒同理心」。

▲燒臘店老闆表示消防員救災很辛苦，反批原PO沒有同理心。