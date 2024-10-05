虐待身心障礙員工！老闆「淋滾燙年糕湯」逼簽血書　韓法官怒重判

▲炸雞店業者兄弟檔將滾燙的辣炒年糕湯，倒在員工的手臂上。（示意圖／ETtoday資料照）

記者羅翊宬／編譯

南韓一間炸雞店老闆兄弟檔，竟然聯合其他員工把霸凌、虐待一名擁有輕度智能障的員工！他們以不滿該員工的上班表現、遲到為由，不僅用扳手暴力重擊臀部、頭部，甚至還拖行至廁所，脫下該名員工的衣服後，倒下滾燙的辣炒年糕湯，並用熱鍋燙手臂，因此被一審法庭宣判4年徒刑。

根據《韓聯社》，南韓法律界人士今（5）日指出，春川地方法院原州分院刑事2單獨庭部長法官朴賢真作出判決，依涉嫌特殊傷害、教唆特殊傷害、詐欺、特殊竊盜等多項罪嫌，判處炸雞店老闆兄弟檔A某（29歲）、B某（31歲）4年有期徒刑與1年有期徒刑，至於另一名店員C某（27歲）則獲判1年徒刑、緩刑2年。

考量到兄弟檔的犯行實在泯滅人性、喪盡天良，且侵犯身為人類的尊嚴與基本價值觀，因此法官更宣布直接將兄弟兩人當庭羈押。

判決書中指出，A某與哥哥B某在江原道原州市經營炸雞店，從2022年7月28日至該年11月中，便經常霸凌、施暴罹患輕度智能障礙的24歲員工D某，負責廚房助手工作的D某，只要上班遲到、或是工作表現不符合期待，A某、B某、C某便經常暴力相向。

2022年11月，A某手持長達26公分的扳手，多次暴力毆打D某的臀部、頭部、肩膀等全身上下，同一個月內甚至命令D某伸出左手放在書桌上，以鐵鎚進行敲打，只要D某嘗試閃躲，便會毆打D某的臉部與頭部，導致D某受傷後必須接受6周治療。

同樣是2022年11月，店裡另一名員工向A某請求借50萬韓元（近新台幣1萬2000元），豈料A某竟然表示，「我沒辦法直接借給你，不過你如果可以幫我毆打D某，就以1元計算然後借給你」，教唆該名員工使用扳手毆打D某。

受不了老闆的暴力虐待，D某竟然在上班時逃離炸雞店。豈料，A、B兄弟檔竟然以此為藉口，將D某拖行至炸雞店的廁所，將其衣服脫下後，便用滾燙的辣炒年糕湯，往D某的右手臂倒，同時再用滾燙的熱鍋去燙D某的手臂長達10秒鐘，造成D某2度灼傷，必須治療3周。

D某事後雖然寫悔過書，但他因為屢遭暴力虐待，而遲遲不敢到店上班。對此，C某要求D某在借據上簽名，內文寫道「一旦擅離工作地點，則必須支付1億6000萬韓元」，之後竟然要求D某用刀具刺拇指，用自己的血蓋章。

不僅如此，事後一行人竟然以D某不還錢為由，侵入D某母親的住處，強制打開D某母親臥室房門，搶走現金70萬韓元，同時威脅D某、要求D某申辦信用卡，之後竟然使用該張信用卡結帳，購買一筆100萬韓元的物品。

遭到長期以來的暴力虐待，導致D某的右耳出現變形，右手臂更因滾燙的熱炒年湯，導致出現大面積的燒燙傷。法官對此痛斥，「以他人的痛苦為樂，將受害者視為供欺凌洩憤的工具，嚴重損害身為人類的尊嚴與基本價值。」