第9屆埔里山城派對馬拉松13日上國6　有跑者挑戰800馬將獲贈龍蝦

▲第九屆埔里山城派對馬拉松10月13日登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

備受跑者歡迎的「Puli Power 」埔里山城派對馬拉松今年邁入第9屆，訂於10月13日登場，同樣申請國道6號埔里段納入路跑路線；主辦單位指出，全馬、半馬、挑戰組及親子組總計約3500人參加，另更有選手擇定本次賽事做為個人「第800馬」、令人敬佩，大會將特別頒贈龍蝦大禮以資犒賞慶賀。

埔里鎮長廖志城表示，埔里山城派對馬拉松結合運動、觀光、美食與人文風情，也持續獲「運動筆記」社群平台評鑑高分4.9（滿分5）的優質路跑活動，前年首次登上國道6號，今年西行線埔里段（終點至愛蘭交流道）仍納入全、半馬及挑戰組動線，起、終點同樣都在埔里鎮的福興溫泉遊客中心；這次還特別安排該鎮吉祥物「噗哩」帶領觀光署「喔熊組長」、農村水保署南投分署「農村小童」、清境農場「沃里」、國姓鄉公所「朕鹿玩」，以及在地產業共10隻吉祥物在國道上迎接選手。

埔里愛跑協會理事長傅裕宸說，此次路跑動線考量國6埔里段東、西行線假日尖峰時段不同，西行線終點至愛蘭交流道假日清晨至上午車流較少，因此選做活動場地；用路人可由市區道路及省道接愛蘭交流道繼續西行，東行線則維持正常行駛，國道部分賽程預計清晨5時至上午9時結束，完成道路復原檢查確認後，於上午12時前恢復全線通車，降低對交通的衝擊。

18度C文化基金會董事長茆晉「日牂」表示，今年活動分為全馬、半馬、12公里挑戰組及5公里親子組，每年的補給站都會提供在地的美食、農產、伴手禮產品、在地精釀啤酒等，今年除烤豬數量增加，更為全馬組選手加碼龍蝦與和牛，更可於會場舉辦的園遊會兌換精美禮袋、香菇太空包、生吐司等豐富的完賽禮，以及專屬的客製化伴手禮；傅裕宸透露，此次有選手擇定埔里山城派對馬拉松，做為人生中第800馬的賽事，大會感到非常開心。