美國總統「選舉人制度」5大重點一次看懂！　誰先拿270票就當選

▲美國前總統川普與副總統賀錦麗在辯論會上正面交鋒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將於11月5日登場，而幅員廣大且擁有3億人口的美國，選舉制度更是複雜。美國採用的是「選舉人團制度」，以間接選舉的方式，選出當選者，因此也可能發生總體普選票數更高，但是卻輸給取得較多選舉人票的候選人的情況。以下《ETtoday新聞雲》將為您詳細介紹美國特有的選舉人團制度。

538張選舉人票取決於議員席次

美國的總統大選為間接選舉，而非直接選舉，美國每一個州都是1個選舉人團單位，而一個州有多少張選舉人票則是取決於該州在國會有多少個參眾議員席次。目前全美共有538張選舉人票，為100名參議員、435名眾議員以及首都華盛頓特區的3張選舉人票之總和。

勝者全拿

在「選舉人團」制的選舉方式下，目前有48個州和哥倫比亞特區均實行「勝者全拿」（Winner-take-all）制度，也就是在公民普選時，選民會先將票投給自州的政黨候選人，在該州贏得普選票的政黨，便能夠得到該州「全數」的選舉人票。

舉例而言，紐約州有27位眾議員和2名參議員，因此共有29張選舉人票；如果在大選中，共和黨在紐約州得到51％的普選票，民主黨拿到49％，那麼共和黨就可以拿到紐約州全部的29張選舉人票；依照規定，就算結果只差0.1％也會是勝者全拿。

▲美國總統大選即將於11月登場。（圖／路透）



率先取得270張選舉人票即當選

在統計各州的選舉人團票數後，率先取得超過270張選舉人票門檻的人，就能成為下一任的美國總統。

2州例外，採眾議員選區制

不過「勝者全拿」也有例外，全美目前只有緬因州和內布拉斯加州採用「眾議員選區」方式，以緬因州為例，該州擁有4張選舉人票，州內則有2個國會眾議院選區，緬因州選舉人會將2張票投給在全州得票數最高的候選人，另2張則分給各選區中得票最高的候選人。

如何防止選舉人跑票

選舉人在投票前皆必須宣誓將票投給在該州普選中獲勝的候選人，而各州也立法規定選舉人不得跑票，同時採用記名投票或是無效投票的措施，各州政府甚至有權對跑票的選舉人祭出懲處。因此截至目前為止從未發生選舉人失信投票的情況。