千萬YTR開車滑手機！下秒「撞爛麥拉倫超跑」　直播18萬人目睹

▲美國YouTuber達赫蒂開車滑手機撞爛麥拉倫超跑。（圖／翻攝自YouTube）



記者張方瑀／綜合報導

美國YouTuber達赫蒂（Jack Doherty）日前在高速公路上撞毀其價值20萬美元（約台幣648萬元）的麥拉倫超跑，當時他邊開車邊滑手機傳訊息，甚至還在一邊直播，整個意外過程全被觀看直播的18.5萬名觀眾目睹。

根據《紐約郵報》報導，年僅20歲的達赫蒂在YouTube擁有1490萬訂閱，身兼Kick實況主的他5日上午開著麥拉倫（McLaren）超跑在邁阿密的高速公路上，沒想到卻發生嚴重車禍。

Jack Doherty just crashed his brand-new McLaren while streaming, looking at his phone, and driving in bad weather...



He’ll never get the insurance payout—he filmed himself being completely at fault by driving recklessly.



What a moron.https://t.co/MBdnxFp7l6 — Dr. Clown, PhD (@DrClownPhD) October 5, 2024

當時他一邊開車一邊讓坐在副駕的攝影師拿著鏡頭進行直播，因此車禍過程全被網友目睹。從曝光的畫面可以看到，達赫蒂開車時低下頭滑手機傳訊息，結果下秒車子就突然失控，滑向右側車道，撞上護欄，他和同行友人不斷尖叫大喊。

YouTuber Jack Doherty crashes $200,000 McLaren supercar while apparently playing on his phone while driving — and he was more worried about his car than his friend who was stuck bleeding out in the passenger seat. ???? https://t.co/s3TYxIRecz pic.twitter.com/BXg0Vi5OLI — New York Post (@nypost) October 6, 2024

接著可以聽到兩人試圖從車中逃出，有人緊張地喊著，「開門！開門！」達赫蒂事後也在頻道上傳相關影片透露，他去年底以約20萬美元購買了這輛麥拉倫，並花了大筆錢進行改裝，包含定制的排氣系統和外殼塗裝，「我的錢都沒了。」

報導指出，車禍發生時，達赫蒂的直播有18.5萬人在線上觀看，所幸沒造成重大傷亡，僅攝影師在事故中受了輕傷，額頭縫了數針。