千萬YTR開車滑手機！下秒「撞爛麥拉倫超跑」　直播18萬人目睹

▲美國YouTuber達赫蒂開車滑手機撞爛麥拉倫超跑。(圖/翻攝自YouTube)



記者張方瑀/綜合報導

美國YouTuber達赫蒂(Jack Doherty)日前在高速公路上撞毀其價值20萬美元(約台幣648萬元)的麥拉倫超跑,當時他邊開車邊滑手機傳訊息,甚至還在一邊直播,整個意外過程全被觀看直播的18.5萬名觀眾目睹。

根據《紐約郵報》報導,年僅20歲的達赫蒂在YouTube擁有1490萬訂閱,身兼Kick實況主的他5日上午開著麥拉倫(McLaren)超跑在邁阿密的高速公路上,沒想到卻發生嚴重車禍。

Jack Doherty just crashed his brand-new McLaren while streaming, looking at his phone, and driving in bad weather... He’ll never get the insurance payout—he filmed himself being completely at fault by driving recklessly. What a moron. https://t.co/MBdnxFp7l6

當時他一邊開車一邊讓坐在副駕的攝影師拿著鏡頭進行直播,因此車禍過程全被網友目睹。從曝光的畫面可以看到,達赫蒂開車時低下頭滑手機傳訊息,結果下秒車子就突然失控,滑向右側車道,撞上護欄,他和同行友人不斷尖叫大喊。

YouTuber Jack Doherty crashes $200,000 McLaren supercar while apparently playing on his phone while driving — and he was more worried about his car than his friend who was stuck bleeding out in the passenger seat. ???? https://t.co/s3TYxIRecz pic.twitter.com/BXg0Vi5OLI