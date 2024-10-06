訂房平台「官網更貴」！英實測app預約省一半　驚人價差曝光

▲Booking.com被英國媒體爆料價差。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國《星期日郵報》（Mail on Sunday）獨家報導，如果全家出遊使用知名旅宿平台Booking.com訂房時，透過「電腦網站」而非「智慧型手機app」預約，可能導致成本上升，在最誇張案例中，每晚價格甚至高出一半。

《星期日郵報》鎖定英國民眾熱愛旅遊地點的住宿成本，包括國內、西班牙特內里費島（Tenerife）和馬略卡島（Majorca）等地，假設一家三口在10月31日入住一房、一家四口同天預訂兩房，分別使用2種方式下單的價格差異。

結果發現，如果使用「電腦網站」訂房，35間飯店之中，有30間飯店每晚貴了4%到52%。一家三口入住一房，平均每晚多花36英鎊（約新台幣1525元），一家四口預約兩房，平均每晚多花49英鎊（約新台幣2075元）。

在其中一次實測中，一家四口透過app在倫敦硬石飯店（The Cumberland Hotel）預訂兩房，要價388英鎊（約新台幣1.64萬元），網站價格卻是588英鎊（約新台幣2.49萬英鎊），整整高出200英鎊（約新台幣8472元）。

▲訂房平台透過網站或app下單，出現顯著價差。（示意圖／CFP）



《星期日郵報》指出，儘管app上一些較低廉的價格會被標註「僅限手機」，但許多房源都沒有類似註記。此外，網站上也沒有任何跡象，能夠讓消費者得知app價格更優惠。

消費專家杜德尼（Helen Dewdney）形容這種現象「非常奇怪」，旅遊網站編輯伯蘭德（Rory Boland）也指出，在這套定價體系之下，家庭「不知不覺且不公平地」支付過高費用。

對此，Booking.com發言人表示，住宿價格是業者自行設定，「我們的住宿夥伴提供僅限手機的價格，是為了吸引消費者的其中一種方式」。