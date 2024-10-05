兩岸觀光漸復甦　福建陸客團116人抵金旅遊

▲金門116人陸團今來金門旅遊。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

繼9月18日踩線團、9月22日團體遊及9月25日自由行後， 今(5)日首批大量陸客再度來金旅遊，計達116人同船來訪，其中團體97人、自由行19人，共同為兩岸旅遊復甦注入新活力。

此次旅遊熱潮是自大陸福建省公安廳出入境管理局，於今年9月27日公告恢復福建省居民和居住證持有人，申辦赴金門「個人旅遊簽注」或「團體旅遊簽注」後，首批經小三通入境金門之旅遊團，象徵兩岸觀光往來正逐步恢復，熱烈歡迎更多大陸旅客透過小三通來金門旅遊。

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此次適逢大陸十一長假，受惠兩岸良性互動，計達116人同船來訪，其中團體97人、自由行19人，在9月18日廈門踩線團後，廈門各大旅行社配合積極推動，立即展開宣傳及招攬，本次以「廈旅國際金門遊首發團」、「選擇廈航國旅一路歡聲笑語」等等標語在參訪行程中留下美麗身影及紀錄。

經觀察本次來金安排行程也漸豐富多元，旅客抵達金門後，先後參觀了水頭聚落、金門貢糖、建功嶼、慈湖三角堡、湖下海堤、金門大橋等地，深入體驗金門的歷史文化與自然景觀。隔日將依序參觀了南石滬公園、沙美老街、太湖漂浮斑馬線、昇恆昌廣場、山后民俗文化村、獅山砲陣地、迎賓館及陳景蘭洋樓等地，並親身感受金門特色的「砲彈鋼刀」，行程緊湊且富有意義。

金門縣縣長陳福海相當關心，也特別交代觀光處做好迎接這批百人團，向他們致以熱烈歡迎，並祝福他們旅程快快樂樂、平平安安。

縣府觀光處表示，金門以其豐富的歷史、自然與人文資源，未來將會成為更多大陸旅客心中的旅遊首選，對於未來開放福建省外居民來金旅遊，以及簡化辦證程序寄予厚望，期望政策能夠逐步放寬，吸引更多來自不同地區的旅客，同時縣府將持續配合政策開放與兩岸旅行社合作，積極推動兩岸及國際觀光發展，創造更大的經濟與文化效益，讓金門成為更多人心中理想的旅遊目的地。