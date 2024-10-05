山陀兒花4天登陸高雄「暴雨熱區卻在卑南、瑞芳」 粉專揭原因

▲山陀兒颱風帶來劇烈降雨，新北市瑞芳淹水。（資料圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風從警報發布到登陸足足花了4天4小時，創下史上最長紀錄，10月3日中午12時40分左右才在高雄小港登陸，期間降雨最猛烈地區為台東縣卑南鄉利嘉林道，前後6天下了1715毫米雨量，其次是基隆北海岸和新北東側，瑞芳累積雨量高達1102毫米，第三個降雨熱區才是高屏，高雄仁武雨量達到570毫米。

山陀兒颱風龜速推進，颱風警報發布後4天4小時才從高雄登陸，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」 表示，山陀兒颱風慢慢走，影響期間總共下了多少雨？從9月29日開始到10月4日止，第一名是台東縣卑南鄉利嘉林道，雨量達1715毫米，台東、花蓮及屏東山區雨勢特別猛烈的原因，是颱風外圍環流不斷移入東南部陸地，又受到中央山脈阻擋而卡住，當颱風停滯在台灣南方、西南方時，強烈雨帶就一直卡住，猛烈雨勢持續不斷，直到颱風逐漸移動，風場開始轉變之後才逐漸緩和下來。

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第二個降雨熱區則是在基隆北海岸及新北東側，粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」 指出，新北瑞芳雨量高達1102毫米，主因是當颱風位台灣西南方時，颱風暖濕氣流與東北風在台灣東北方海域交會輻合，產生大量強烈雨帶，同時延伸到東北角，加上地形抬升作用，當颱風慢慢走、停滯不前時，劇烈降雨條件就會維持很長一段時間，颱風登陸消散後仍有殘留水氣，東北風吹拂及地形抬升作用仍在，迎風面劇烈雨勢持續，直到今轉為偏東風後才明顯緩和、停止。

▲山陀兒颱風帶來降雨統計。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

粉專表示，第三個降雨熱區則是高屏地區，高雄仁武雨量達到570毫米，主要原因就是颱風核心環流撞進去時所造成，當颱風進入陸地後大幅減弱，風雨情形快速緩和。而中部地區因為有中央山脈的一刀切，阻擋了雨帶，降雨相當稀少。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」 強調，台灣的地形錯綜複雜，颱風的位置、走向、當下的大氣環境條件，只要差一點點，就會讓各地的降雨分布、規模有著截然不同的結果，山陀兒當然也不例外。