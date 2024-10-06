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2024觀音客庄文化節「共下來尞」登場　溫代欣：唱歌學客語很輕鬆

▲2024觀音客庄文化節-共下來尞

▲2024觀音客庄文化節，以演唱會和市集接地氣方式推動客家文化。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府秘書長溫代欣出席觀音區公所舉辦的「2024觀音客庄文化節-共下來尞」活動指出，桃園是多元族群的城市，不僅原民人口六都最多，更是北台灣客家的第一庄，客家人口有85萬人，為了讓更多民眾學習客語，觀音區公所舉辦的客庄文化節-共下來尞活動，採以演唱會和市集接地氣方式舉行，要讓民眾輕鬆學客語並認識客家文化。

▲2024觀音客庄文化節-共下來尞

▲秘書長溫代欣、客家局長范姜泰基、觀音區長劉草典和民眾一起DIY客家花布扇。(圖／記者楊淑媛攝)

觀音區市議員許更生於活動中指出，觀音區是客家區，過去有三分之二的客家人口，隨著外地人口移入，客家人口目前有二分之一。因此，為了讓更多民眾學習客語、推動客家文化，肯定觀音區公所以演唱會的歡樂方式舉辦活動，果然吸引許多民眾參加。

▲2024觀音客庄文化節-共下來尞

▲▼客語闖關遊戲攤位人氣最旺，吸引許多民眾排隊，以會說客語為榮。(圖／記者楊淑媛攝)▲2024觀音客庄文化節-共下來尞

市府客家局局長范姜泰基說，觀音客庄文化節採以演唱會的形式舉辦，邀請知名客家歌手許仁杰、台語歌手團體台一線，以及多位戲劇演員輪番獻唱。節目安排還包括傳統客家戰鼓、樂團及舞蹈等精彩豐富的表演，保存傳統客家文化及精神，讓更多人透過音樂認識傳統與流行客家音樂。

▲2024觀音客庄文化節-共下來尞

▲摸彩活動幸運得主開心接受摸彩品。(圖／記者楊淑媛攝)

觀音區長劉草典6日指出：「2024觀音客庄文化節-共下來尞」活動，5日於觀音區公所前廣場舉行，除了表演節目外，現場還準備了豐富的摸彩品，包括第一特獎電動腳踏車和多項精美獎品。更有手創DIY活動、客語闖關遊戲及性平宣導、國軍招募、觀音戶政等攤位宣導，並贈送紀念品給鄉親朋友們；其中，客語闖關遊戲攤位人氣最旺，吸引許多民眾排隊，以會說客語為榮，排隊時民眾並開心和歌手們台上台下互動唱和，嗨翻會場。

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關鍵字：

2024觀音客庄文化節共下來尞學客語秘書長溫代欣

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