獅子會善款挹注台南做工行善團　修繕完成第271戶

▲台南做工行善團志工兵分兩路，由台南市勞工志願服務協會，前往六甲區搬運修繕材料，另電氣工會和油漆工會則協力到官田區完成最後工程，第271戶房屋修繕完成。（圖／記者林云翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲打造「希望家園」願景，6日做工行善團志工兵分兩路，由台南市勞工志願服務協會，前往六甲區搬運修繕材料，另電氣工會和油漆工會則協力到官田區完成最後工程，分別安裝衛浴廚具及電燈開關安裝和牆壁、油漆粉刷美化施工，完成第271戶房屋修繕。

由於官田楊姓案主單親撫養尚就讀國中的女兒，為勉勵學子勤學，總統賴清德及市長黃偉哲也準備了筆電、檯燈贈送給案女。現場勞工局王鑫基局長代表黃偉哲市長頒贈感謝牌給台南市福爾摩沙美業菁英獅子會，感謝獅子會等單位響應黃偉哲市長大水庫理論捐助本案修繕材料費。

此外大台南總工會陳美靜副理事長代表工會贈送台南市晴天坊弱勢婦女手繡涼被組及床包，南天有線電視股份有限公司熱心公益，免費提供案家有線電視線路安裝及使用，勞工志願服務協會曹至清捐贈2台電扇，共同賀喜案主新居落成。另大台南網路購物服務人員職業工會及其理事長林伶禪平時便定期捐助修繕材料費用，今日林理事長亦到場關懷，而餐飲業產業工會也準備美味午餐給今日修繕的辛苦志工們享用。

本周10/1木工工會和鋁製品工會因擔心山陀兒颱風來襲帶來風雨，趕工完成塑膠地板和客廳大門安裝，10/4颱風過境後電氣工會趕工安裝冷氣、電視，以及鋁製品工會協助安裝冷氣紗窗及房間紗門，昨日泥水工會完成地磚鋪設，同日木工志工從官田二手家具倉庫搬運床組、衣櫥、餐桌椅子、沙發椅等，也提供書櫃、電腦桌供案女使用，希望為案家打造舒適的居住環境及完善的讀書空間。

6日場面十分熱鬧，除了志工忙進忙出的身影，台南市福爾摩沙美業菁英獅子會創會長鄭玉娟（台南市美髮及美容美體業產業工會理事長）也偕同獅子會等材料費捐贈夥伴，帶來飲品到場關懷，修繕期間陳泰興里長更協調處理修繕相關事宜。完工時市長夫人劉育菁等人於牆面掛上象徵圓滿的「有情有疼心ㄟ厝」圖樣，給予案家滿滿祝福。

另居住於六甲區陳姓兩兄弟，案弟領有身心障礙手冊與兄長同住，兩位皆因身體狀況因素無法工作，僅靠身心障礙補助金生活。且案弟每周三次需要前往善化診所洗腎，皆由案兄陪同。兩兄弟每日三餐有時靠慈善團體提供愛心便當或鄰居提供伙食度日。目前居住屋頂漏水、地基不穩，恐影響居住安全，但因家境困苦導致無力修護房子。勞工局做工行善團於10/5由泥水工會進行整地，挖柱頭施工，地坪混凝土施工，電氣工會配置臨時用電，因案家巷弄狹小，貨車無法進出，今日志願服務協會出動志工人力，協助將鐵皮建材由廟口搬到案家門前，以利後續搭建鐵厝工程。另外，電氣工會於10/5到柳營區進行電線配置、更改電錶。

王鑫基局長表示，感謝本周到修繕現場協助的鋁製品工會張世明和黃金玟夫妻檔，泥水工會蔡德發、邱秋香及李英瑞、郭淑敏夫妻檔，電氣工會謝明泰、李淑玲夫妻檔，蘇竣明、蘇揚智以及林瑞珍、林永富兩組父子檔，大台南總工會林文一和陳家蓁賢伉儷，台南市勞工志願服務協會曹至清、陳雪惠以及陳來發、苑秀芳兩組夫妻檔，出勤奉獻愛心。

還有台南市餐飲業產業工會郭國仁、錢畇方、郭映儀全家福、及林佑厚、劉雅慧夫妻檔等人用心準備美味佳餚慰勞志工。做工行善團的各項善行行動，期望每位市民都能享有基本的生活保障與尊嚴，藉由社會人士善款、志工伙伴們公私協力共同建構一個更加溫馨與關愛的台南社會。