台南青山漁港4小虎鯨擱淺！海巡緊急救援　3野放1送成大治療

記者吳世龍、吳佩蓁／高雄報導

台南青山漁港驚傳有4隻小虎鯨集體擱淺！海巡署第六巡防區指揮部今(6日)上午8時許接獲民眾報案，立即派員前往南堤沙灘救援，並聯繫成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助，現場評估其中1隻小虎鯨健康狀況較差，後續被帶回成大安南校區治療，其餘3隻小虎鯨則由漁民協助載至海中野放。

▲台南青山4隻海豚集體擱淺，海巡動員急搶救 。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

經成功大學海洋生物及鯨豚研究中心王浩文教授研判，擱淺的鯨豚為「小虎鯨」(又稱倭圓頭鯨)，且4隻小虎鯨外觀均有些許擦傷，海巡人員立即以濕布覆蓋其身體實施保濕，並將其身體扶正，使海豚背鰭及氣孔朝上，避免器官遭受壓迫。

初步評估其中3隻小虎鯨身體狀況較佳，將協調友好漁民協助載至海中後野放；另1隻小虎鯨健康狀況較差，由王教授帶回國立成功大學安南校區治療及照護，待完全康復後再行野放。

南部分署第一一岸巡隊表示，民眾如果發現擱淺鯨豚時，可依循「三要四不原則」，要扶正、要保濕、要紀錄呼吸心跳，不要讓鯨豚風吹日曬、不要站於離頭部尾部太近的地方、不要推拖拉扯牠、不要喧嘩，並撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將立即前往協處，拯救每條寶貴的海洋生命，一同為守護海洋環境盡一份心力。