　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南青山4隻海豚集體擱淺　海巡動員急搶救

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，在6日早上於青山漁港南堤沙灘發現4隻活體海豚集體擱淺，岸巡隊馬上救援，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，在6日早上於青山漁港南堤沙灘發現4隻活體海豚集體擱淺，岸巡隊馬上救援，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部6日早上8時許接獲民眾通報，於青山漁港南堤沙灘發現4隻活體海豚集體擱淺，立即通報南部分署第11岸巡隊派員前往救援，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，在6日早上於青山漁港南堤沙灘發現4隻活體海豚集體擱淺，岸巡隊馬上救援，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊青山安檢所人員接獲通報後迅速抵達現場，並同時聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心王浩文教授，以及海洋保育署第六海洋保育工作站到場協處，經查看4隻擱淺海豚外觀均有些許擦傷，海巡署人員立即以濕布覆蓋其身體實施保濕，並將其身體扶正，使海豚背鰭及氣孔朝上，避免器官遭受壓迫。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，在6日早上於青山漁港南堤沙灘發現4隻活體海豚集體擱淺，岸巡隊馬上救援，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，在6日早上於青山漁港南堤沙灘發現4隻活體海豚集體擱淺，岸巡隊馬上救援，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經王教授研判該海豚為「小虎鯨」(又稱倭圓頭鯨)，初步評估其中3隻小虎鯨身體狀況較佳，將協調友好漁民協助載至海中後野放；另一隻則由王教授將其帶返成功大學安南校區治療及照護，待完全康復後再行野放。

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，在6日早上於青山漁港南堤沙灘發現4隻活體海豚集體擱淺，岸巡隊馬上救援，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，民眾如果發現擱淺鯨豚時，可依循「三要四不原則」，要扶正、要保濕、要紀錄呼吸心跳，不要讓鯨豚風吹日曬、不要站於離頭部尾部太近的地方、不要推拖拉扯牠、不要喧嘩，並撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將立即前往協處，拯救每條寶貴的海洋生命，一同為守護海洋環境盡一份心力。

ET快訊
快訊／高雄男登壽山失蹤！女兒發文協尋　今尋獲遺體
徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！　雪梨放下恩怨來靈堂
快訊／國家警報響！10縣市大雨特報　大雷雨轟4地
快訊／新北淹水「未達50公分」　加碼補助5000元
「其他人不知道球在哪」　她撿到大谷季後賽首轟球：不賣！
男友喝醉！19歲女接手開車撞死人　竟是無照駕駛
「怕亂找對象得病」　老董洗溫泉想硬上女員工

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雙流+墾丁森林遊樂區10／7開園迎客　林後四林8日開園

台南青山4隻海豚集體擱淺　海巡動員急搶救

獅子會善款挹注台南做工行善團　修繕完成第271戶

櫻桃小丸子路跑嘉義登場　粉紅浪潮邀親子同歡

嘉義水上紫色山城馬拉松　推廣在地特色農產美景

2024桃園眷村文化節　10／5-20日週週精彩活動接力登場

西螺大橋藝陣文化祭開幕　百人火把遊行點燃「祈福」

龍元宮神龍重現　蘇俊賓力推跨世代合作設計導入宮廟

2024太平洋自行車單車公益活動　募集35萬助弱勢

夢幻職？廟公「每日只做3件事」月薪25K　南投慈聖宮：應徵太踴躍

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

國慶晚會大巨蛋登場　李洋、王齊麟、林郁婷領唱國歌

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

金山地瓜農接愛妻回家！被洪水沖走雙亡　陳屍松樹園相距1百公尺

#國慶晚會 大巨蛋登場！現場2萬面國旗「旗海飄揚」

(G)I-DLE攻蛋..舒華喊：我是誰！　稱讚台灣粉「你們很講義氣」XD

雙流+墾丁森林遊樂區10／7開園迎客　林後四林8日開園

台南青山4隻海豚集體擱淺　海巡動員急搶救

獅子會善款挹注台南做工行善團　修繕完成第271戶

櫻桃小丸子路跑嘉義登場　粉紅浪潮邀親子同歡

嘉義水上紫色山城馬拉松　推廣在地特色農產美景

2024桃園眷村文化節　10／5-20日週週精彩活動接力登場

西螺大橋藝陣文化祭開幕　百人火把遊行點燃「祈福」

龍元宮神龍重現　蘇俊賓力推跨世代合作設計導入宮廟

2024太平洋自行車單車公益活動　募集35萬助弱勢

夢幻職？廟公「每日只做3件事」月薪25K　南投慈聖宮：應徵太踴躍

他蹲馬桶ing「蛋蛋突暴痛」！　醫見1習慣秒懂了

孫安佐長大了！暖喊話狄鶯孫鵬「謝謝為我做那麼多」　擁抱爸畫面曝光

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

快訊／高雄男登壽山失蹤1夜！女兒發文協尋　今尋獲陳屍綠榕園

伊朗聖城旅領袖爆死訊！赴黎巴嫩遇襲　真主黨接班人同行失聯

盤點5家插旗台灣的日本名店！鳥貴族、米其林拉麵台北吃得到

台北伊普索酒店實訪開箱！摩登大廳暢飲紅白酒、復古客房俯瞰夜景

姐夫AKIRA心繫颱風災情　回到「第二故鄉」台南暖心：給予勇氣與力量

三餐狂吃2食物！一家人竟「全得糖尿病」　醫驚：罹病率100％

真主黨呼叫器爆炸致3千死傷　華郵：台灣科技被當「地緣政治棋子」

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

大學ATM突故障！行員一拆驚見塞滿1元硬幣

徵廟公「每日只做3件事」　月薪25K

第一銀行傳內鬼　每綑紙鈔偷抽2張竊629萬

疑煞車失靈　預拌水泥車路口轉彎翻車

謝國樑再度視察新豐街深溪路口

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

新明市場大樓鑑定海砂屋　民代籲加快重建

教育部將閩南語更名為台灣台語台南藍軍認為語言應平等

SRF電廠用國際垃圾　桃園民代曝：市府被施壓

2024桃園眷村文化節　10/5-20日精彩活動接力登場

西螺大橋藝陣文化祭開幕　百人火把遊行點燃「祈福」

虎頭山創新園區虧1.5億　民代要求營運轉型

基隆城市半馬10／6起跑　交通管制一次看

台南義消玉井山搜分隊新基地啟用

更多熱門

相關新聞

台南青山漁港4小虎鯨擱淺！3野放1送成大治療

台南青山漁港4小虎鯨擱淺！3野放1送成大治療

台南青山漁港驚傳有4隻小虎鯨集體擱淺！海巡署第六巡防區指揮部今(6日)上午8時許接獲民眾報案，立即派員前往南堤沙灘救援，並聯繫成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助，現場評估其中1隻小虎鯨健康狀況較差，後續被帶回成大安南校區治療，其餘3隻小虎鯨則由漁民協助載至海中野放。

台南做工行善團修繕完成第271戶

台南做工行善團修繕完成第271戶

台南山上花園水道博物館邀民眾追貓、賞花、採蜂蜜

台南山上花園水道博物館邀民眾追貓、賞花、採蜂蜜

即／紐西蘭軍艦「擱淺沉沒」　75人獲救

即／紐西蘭軍艦「擱淺沉沒」　75人獲救

快訊／台南「無頭貨車」深夜起火　現場畫面曝

快訊／台南「無頭貨車」深夜起火　現場畫面曝

關鍵字：

台南青山海豚擱淺海巡動員搶救

讀者迴響

熱門新聞

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

嘉義好市多正妹女店員太仙！　IG找到了

男童逛車展撞凹9000萬超跑！家長臉綠忙交涉

全家店員醉倒請到7-11！顧客自行結帳影片曝

前妻爆「Dcard大書帶新人開房」：親眼見到他進摩鐵

台灣無震區曝光！專家認證「2區地質堅硬」：每年地震平均不到4次

一沐日味道變了「負評炸鍋！」飲料控崩潰

台積電「免費紀念品」　員工竟上網拍賣！價格瘋炒

可能還有颱風　最新預測曝

台南傳孤獨死！59歲女病逝床上3天

行員監守自盜629.1萬　一銀3大聲明「已通報重大偶發事件」

買手搖飲「發票中1000萬、200萬」！　獎落2縣市

快訊／賴清德才發表「祖國論」　中共今早火速派20架次軍機出海

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」

更多

最夯影音

更多

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面