台南青山4隻海豚集體擱淺　海巡動員急搶救

▲海巡署南部分署第11岸巡隊，在6日早上於青山漁港南堤沙灘發現4隻活體海豚集體擱淺，岸巡隊馬上救援，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部6日早上8時許接獲民眾通報，於青山漁港南堤沙灘發現4隻活體海豚集體擱淺，立即通報南部分署第11岸巡隊派員前往救援，並聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心協助。

南部分署第11岸巡隊青山安檢所人員接獲通報後迅速抵達現場，並同時聯繫國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心王浩文教授，以及海洋保育署第六海洋保育工作站到場協處，經查看4隻擱淺海豚外觀均有些許擦傷，海巡署人員立即以濕布覆蓋其身體實施保濕，並將其身體扶正，使海豚背鰭及氣孔朝上，避免器官遭受壓迫。

經王教授研判該海豚為「小虎鯨」(又稱倭圓頭鯨)，初步評估其中3隻小虎鯨身體狀況較佳，將協調友好漁民協助載至海中後野放；另一隻則由王教授將其帶返成功大學安南校區治療及照護，待完全康復後再行野放。

南部分署第11岸巡隊表示，民眾如果發現擱淺鯨豚時，可依循「三要四不原則」，要扶正、要保濕、要紀錄呼吸心跳，不要讓鯨豚風吹日曬、不要站於離頭部尾部太近的地方、不要推拖拉扯牠、不要喧嘩，並撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將立即前往協處，拯救每條寶貴的海洋生命，一同為守護海洋環境盡一份心力。