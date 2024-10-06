快訊／國家警報響！10縣市大雨特報　大雷雨轟4地

▲部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(6日)下午14時30分針對10縣市發布大雨特報，雨將一路下到入夜。氣象署也對屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣等4縣市發布大雷雨即時訊息。並對台南市後堀溪發布山區暴雨災防告警。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄、屏東、花蓮地區及苗栗至台南、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

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此外，氣象署下午14時40分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括屏東縣、高雄市，持續時間至15時45分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

緊接著氣象署14時42分又發布大雷雨即時訊息，警戒區域為高雄市、台南市、嘉義縣，持續時間至15時45分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象署也同步對台南市後堀溪千層岩瀑布發布山區暴雨災防告警，持續時間至16時42分；示警相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲10縣市大雨特報。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：06日下午至06日晚上

大雨：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣山區