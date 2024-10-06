首波東北季風明晚到「北台轉濕涼」　又有熱帶擾動

▲東北季風明晚報到，北台灣轉濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明晚入秋後首波東北季風報到，氣象專家吳德榮表示，北台轉濕涼，北部、東北部轉有局部雨，氣溫下降；國慶日東北季風轉乾，僅北海岸、東北部有零星飄雨。另關島北方海面有熱帶擾動，其未來動向、朝東北遠離，對台無影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(6)日各地晴朗，白天偏熱、早晚略偏涼；午後山區偶有局部陣雨或雷雨。各地區氣溫，北部21至35度、中部22至34度、南部22至35度、東部21至35度。

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至於未來天氣趨勢，吳德榮說明，最新模式模擬顯示，明(7)日白天雲量略增，明晚起首波東北季風南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫下降。周二、周三(8日、9日)受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，有局部較大雨勢，應注意；北台明顯轉濕涼，最高溫不及28度，中南部多雲時晴、山區午後偶局部陣雨，白天微熱、早晚涼。

吳德榮表示，國慶(10)日東北季風轉乾，僅北海岸、東北部偶有零星飄雨的機率，其他各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨的機率。周五、周六(11、12日)東北季風減弱、各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨；氣溫略回升，北舒適、南微熱，早晚略偏涼。另關島北方海面有熱帶擾動，其未來動向、朝東北遠離，對台無影響。