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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「十一」長假最後一天　鐵路預計運送1873萬人次

▲▼陸「十一」長假鐵路人潮。（圖／翻攝新華網）

▲陸「十一」長假鐵路人潮。（圖／翻攝新華網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「十一」長假最後一天，大陸國鐵集團預估，6日發送旅客數將達1873萬人次，計劃加開1432列旅客列車。同時，空運方面，民航旅客量預計將突破230萬人次。

大陸國鐵集團表示，10月5日，全國鐵路發送旅客1788.1萬人次，鐵路黃金周運輸啓動以來，全國鐵路旅客發送量已連續6天超1700萬人次，運輸安全平穩有序。

從預售情況來看，大陸全國鐵路進入返程客流高峰，長途客流開始攀升，總體客流呈現明顯增長態勢，部分時段和區段客流高度集中，運力與需求矛盾比較突出。

▲▼陸「十一」長假。（圖／翻攝新華網）

根據數據，10月6日，北京至上海、成都至西安、廣州至湛江、廣州至南寧、大連至瀋陽、北京至呼和浩特、北京至太原、廣州至長沙、北京至瀋陽、深圳至長沙等區間客流相對集中。

數據也顯示，黃金周運輸期間，大陸鐵路12306售票已累計售出1.55億張車票。

空運方面，6日大陸國內航線計劃執行航班量超1.7萬班次，出入境航線計劃執行航班量超2600班次，民航旅客量預計將突破230萬人次；熱門航線為上海往返北京、北京往返成都、上海往返廣州、北京往返廣州、北京至深圳、成都至上海。

 ▲▼陸「十一」長假。（圖／翻攝新華網）

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