陸「十一」長假最後一天　鐵路預計運送1873萬人次

總統賴清德昨日在國慶晚會上致詞時提到，「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國」。對此，政大外交系教授黃奎博接受《ETtoday新聞雲》受訪時表示，在賴清德的演說裡，兩岸關係方面可用「三不」來形容，不言自明、不吐不快、不出所料；另，據憲法的話，主張統一在中國之下和主張台灣獨立都是分裂中華民國國土，但前者被政府視為違法，後者卻成為政府同意的政治主張，若主張台獨無罪，主張任何形式的統一是否也應該無罪？