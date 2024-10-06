激進反以色列！男白宮外自焚抗議　高舉「火龍手臂」亂衝

▲美國一名反以色列男子在白宮外自焚。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國一名參加反以色列抗議活動的男子5日在白宮外自焚，還好警方與周圍路人迅速將火勢撲滅，救出男子送往附近醫院治療。目前，這名男子並無生命危險。

綜合美媒報導，以色列與哈瑪斯爆發衝突將滿1年之際，美國不少反以色列人士聚集在了白宮外的第16街舉行抗議活動。當地5日晚間6時，一名參加示威活動的男子突然在活動現場點燃自己的左臂，引起現場一片驚呼。

▼影片內容恐引起不適，請斟酌觀看。

Man claiming to be a CBS-affiliated journalist sets himself on fire saying, “We spread the misinformation,” at the Washington DC protest against 1 year of Israeli-U.S. war on Gaza.



Graphic and shocking footage from a colleague. pic.twitter.com/uIrbMT183M — Ramin Mazaheri (@RaminMazaheri2) October 6, 2024

從現場畫面可見，男子自焚後，火焰迅速地吞噬了他的手臂，而男子也將左臂高舉在空中大喊，嚇得路人和警察趕快用水和毛巾撲滅火焰，還有一名路人用水潑在他的傷口上。《紐約郵報》指出，男子的左臂有明顯表皮層燒傷的痕跡，襯衫左袖也被燒焦。

《華盛頓自由燈塔》記者科斯特斯庫（Jessica Costescu）隨後發布的影片顯示，這名男子聲稱自己是一名記者，還在現場痛苦地喊，「我們傳播了錯誤的信息」，接著一個女人給了他一個擁抱。目前，警方已迅速控制局面，並將男子送往醫院。警方表示，儘管這起事件非常驚險，但涉事男子的生命並無大礙。

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