激進反以色列！男白宮外自焚抗議　高舉「火龍手臂」亂衝

▲美國一名反以色列男子在白宮外自焚。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國一名參加反以色列抗議活動的男子5日在白宮外自焚,還好警方與周圍路人迅速將火勢撲滅,救出男子送往附近醫院治療。目前,這名男子並無生命危險。

綜合美媒報導,以色列與哈瑪斯爆發衝突將滿1年之際,美國不少反以色列人士聚集在了白宮外的第16街舉行抗議活動。當地5日晚間6時,一名參加示威活動的男子突然在活動現場點燃自己的左臂,引起現場一片驚呼。

▼影片內容恐引起不適,請斟酌觀看。

Man claiming to be a CBS-affiliated journalist sets himself on fire saying, “We spread the misinformation,” at the Washington DC protest against 1 year of Israeli-U.S. war on Gaza.



Graphic and shocking footage from a colleague. pic.twitter.com/uIrbMT183M