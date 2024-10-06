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馬克宏贊成對以色列禁運武器　納坦雅胡怒斥西方應覺羞愧

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）

文／中央社

法國總統馬克宏今天批評以色列軍事入侵黎巴嫩的決定，並表態贊成對以祭出武器禁運。以國總理納坦雅胡隨即強硬回覆，表示西方未與以國站在同一陣線，應該「覺得羞愧」。

第19屆法語國家高峰會（Sommet de la Francophonie）4、5日於巴黎登場。兩年一度的盛事集結全球10多位法語國家元首與民間組織領袖，也是法國暌違33年再次主辦峰會。

東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日在大皇宮（Grand Palais）閉幕記者會上表示，法國、加拿大、比利時等88名國際法語國家組織（OIF）成員「一致」呼籲，以色列在黎巴嫩「立即且永久」停火。

馬克宏今天在演說中重申以色列擁有自衛權，同時也批評以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）軍事入侵黎巴嫩的決定，特別是以軍對黎國展開「地面行動」。

法、美等國日前曾提議雙方停火，馬克宏說，「很遺憾尼坦雅胡總理做了不同的決定」。但他也表示，與「以色列的安全站在同一陣線」，同時指出自己日前才接見了去年10月7日遭到恐怖攻擊的法以國籍受害家屬。

另一條導火線是法國廣播電台（Radio France）今天播放馬克宏1日的專訪內容。馬克宏表示，贊成停止向以國運送軍火，「我認為今天的首要之務是回歸政治解決方案，應該停止運送用於加薩作戰的軍火」。

此言引發納坦雅胡的怒火。他於法國時間今晚8時多在社群媒體X發表一段影片，態度強硬地回覆馬克宏稱，「這是我給馬克宏總統的訊息。」

納坦雅胡指出，以色列正與來自伊朗的殘暴攻勢奮戰，而且四面遇襲，不僅在加薩和哈瑪斯作戰，同時也在黎巴嫩和真主黨搏鬥，「所有文明國家都應該堅定地與以色列站在一起。然而馬克宏總統和其他西方領袖現在卻呼籲對以色列祭出武器禁運，他們應該感到羞愧」。

納坦雅胡指出，無論是否有西方支援，以色列都會獲得勝利，「但你們的羞辱將在勝利之後持續很長一段時間」，並強調以色列會為世界的和平與安全奮戰。

不過，馬克宏的言論卻獲得國內左翼的支持。社會黨（PS）主席弗和（Olivier Faure）說道，「終於、也好險法國有共識了」。極左派不屈法國（LFI）重量級人士班巴爾（Manuel Bompard）則表示，「是的，應該要停止對以色列運送武器，正如我們這幾個月來所說的那樣」。

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