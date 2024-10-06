真主黨「繼任領袖」失聯逾2天！　以色列空襲後下落不明

▲薩法丁（Hashem Safieddine）被視為真主黨繼任領袖>。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩消息人士透露，被視為已故領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）繼任者的薩法丁（Hashem Safieddine）從以色列3日發動空襲後就失聯至今，目前生死不明。

根據《路透社》報導，黎巴嫩安全消息人士透露，薩法丁從3日失聯至今。以色列3日晚間對貝魯特（Beirut）南部郊區發動大規模空襲，有3名以色列官員透露，當時以軍的空襲目標就是躲在地下掩體中的薩法丁

黎巴嫩消息人士指出，以色列從4日開始，持續對貝魯特南部郊區達希耶（Dahiyeh），也就是真主黨的根據地發動空襲，導致救援行動受阻。不過，目前為止真主黨尚未對薩法丁失聯一事做出正式回應。

以色列5日擴大了對黎巴嫩的攻擊行動，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以色列在黎巴嫩南部的地面行動中，已擊斃440名真主黨戰士，並摧毀了2000個真主黨的目標。真主黨尚未公佈任何死亡人數。

真主黨已故領袖納斯拉勒9月底在以色列的空襲中喪生，黎巴嫩衛生部統計，該起襲擊造成6死91傷，還有6棟建築被夷為平地。