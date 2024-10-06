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以哈開戰將滿1年　納坦雅胡點名「7大敵人」！誓言打到贏為止

▲▼以色列總理納坦雅胡的首要目標在於全面殲滅哈瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 納坦雅胡點在以哈戰爭爆發近一年之際，點名國家面臨的7大敵人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部，以色列隨即對加薩開戰，至今將近一年，而中東各地伊朗支持的激進組織為支持哈瑪斯，和以色列的衝突也逐漸加劇。以色列總理納坦雅胡5日公開點名國家的7大敵人，強調以色列有權自衛，將戰鬥到勝利為止。

綜合CNN及《以色列時報》，納坦雅胡5日聲明指出，「以色列今天在7條戰線上自衛，對抗文明的敵人」，包括伊朗支持的黎巴嫩真主黨、加薩走廊的哈瑪斯、葉門反抗軍青年運動、約旦河西岸恐怖分子及伊拉克、敘利亞的什葉派民兵。

他表示，「我們正與伊朗作戰，伊朗上周直接向以色列發射逾200枚彈道飛彈」，更直指伊朗是所有對以色列襲擊的幕後黑手，「伊朗支持了對抗以色列的7條戰線。」

10月8日以哈開戰隔天以來，真主黨持續以火箭彈、飛彈與無人機襲擊以色列。納坦雅胡矢言，他將信守改變以色列與黎巴嫩北部力量平衡的承諾。

談及加薩時他強調，以色列有權自衛，也不會忘記被擄至今的101名人質，「我們將竭盡所能帶他們回家」。

演說中也指責法國總統馬克宏及其他呼籲對以色列實施武器禁運的國家「可恥」，納坦雅胡說道，「請放心，以色列會一直戰鬥到勝利為止。這是為了我們自己，也是為了世界和平與安全」。

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