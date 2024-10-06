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就是今天！7-11咖啡「買10送10」　全家單品限1日「買6送6」

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

超商咖啡優惠，入秋後來杯濃郁系咖啡，趁這時囤貨。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

囤咖啡就趁今天！7-11看好入秋並迎接雙十節，今（6日）起至10月12日推出雙十優惠，在「OPENPOINT行動隨時取」APP 祭出CITY CAFE濃萃美式「買10送10」、濃萃拿鐵「25杯1010元」，門市也有熟食優惠。全家每月6號推出好咖日，單品美式、拿鐵限今天「買6送6」，可把握機會省錢買一波。

★7-ELEVEN

門市優惠（即日起至10月15日）：

●CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵，任選「第2件7折」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11門市濃萃美式/濃萃拿鐵，任選「第2件7折」。（圖／業者提供）

●所長茶葉蛋，原價每顆18元，特價第2件10元。

●「哈燒專櫃」，全品項任選第2件85折。

●人氣滷味、關東煮、麻辣燙多款熱食「買4送1」。

●大燒包，第2件半價。

●即日起至10月29日，統一麥香全系列第2件9元。

●X-POWER能量飲料（59元/瓶），買1送1。

●10月9日~10月13日，UCC無糖咖啡，買2送2。

▲7-11咖啡、茶飲囤貨趁現在。（圖／7-11提供）

OPENPOINT行動隨時取（即日起至10月12日）

●CITY CAFE濃萃美式，買10送10，每日限量2萬組。

●CITY CAFE濃萃拿鐵，25杯1010元，限量10萬組。

●CITY CAFE大杯卡布奇諾，任選32杯1010元，限量3萬組

●CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選25杯1010元，限量3萬組。

●CITY TEA經典純奶茶/純奶青，任選32杯1,010元，限量3萬組。

●CITY PRIMA大杯精品拿鐵，14杯1,010元，限量3萬組。

★全家

門市優惠（10月6日限定）：

●Let’s Café大杯特濃美式、搖搖茶吧特大冰4水果茶、特大冰凍凍好喝奶茶，第2杯特價10元。

●義美紅豆牛奶冰棒加10元多一件。

●農心辛拉麵袋麵，買1送1。

●WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕，買1送1。

●可口可樂纖維＋，買1送1。

▲全家單品咖啡「買6送6」。（圖／業者提供）

全家APP隨買跨店取（限定10月6日，上午10點準時開賣）：

單品美式，買6送6。

單品拿鐵，買6送6。

▼全家好咖日優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

10月6日，濃萃系列美式、拿鐵（原價50元/60元），同品項買1送1。

▼美廉社咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲▼美廉社咖啡買1送1。（圖／業者提供）

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