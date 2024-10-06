就是今天！7-11咖啡「買10送10」　全家單品限1日「買6送6」

全家便利商店近日發生一起誇張事件，有店員疑似因為酒醉倒臥在店內，無法幫客人結帳，因此直接在門口張貼「請到7-11」的字條，並任由其他非店內人士大聲喧鬧，甚至自行結帳，離譜畫面在網路曝光，隨即引發瘋傳。對此，全家總公司也表達強烈不滿，並已與該店加盟主解約。