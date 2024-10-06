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被動收入=印鈔機！「低風險、不佔用太多精力」有4特徵才合格

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲打造安全的「被動收入」，等於有一台印鈔機。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／子安
摘自／時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則

引言：金錢與財富如同氧氣環繞在四周，多數人卻沒有正視學習理財。長期專注家庭財富教育、理財規劃課題研究的專家子安形容，這是導致無法致富的「假勤奮、低效努力」。他在《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》書中分享關於「被動收入」的觀念，符合4特徵，才能算是安全、合格的被動收入。

按照投入時間和精力的多寡，收入共可分為主動收入和被動收入。主動收入就是用時間來換取金錢，特點是必須花費時間和精力去獲得，例如薪資；我們只有工作才能賺取薪水，不工作就沒有收入。

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被動收入指當你沒有主動工作時仍可賺取的收益，被動收入的另一個名稱是剩餘收入，例如我們出租房屋的租金、透過定期存款獲得的利息等。

●從管道的故事看收入結構

關於兩種不同的收入，我們再看一個經典的關於管道的故事。

從前，在遙遠的地方有一個小村莊，村莊裡住著一對好朋友，帕保羅和布魯諾。他們都很年輕，也很努力，都夢想成為村子裡最成功的人，夢想自己日後會有一個更美好的將來。終於有一天，機會來了。村長決定雇用兩個年輕人，請他們攀過山谷，把山上的泉水運到村子裡來，並且按照運水的數量來支付報酬。

▼時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》。（圖／時報出版，下同）

▲▼時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》。（圖／時報出版）

帕保羅和布魯諾非常興奮，馬上投入工作。他們從早到晚提著水桶，來往於山谷和村莊之間。每天晚上，他們都帶著當天的報酬回家。布魯諾很滿意這份工作，他確信用不了幾年就可以實現夢想。他甚至計畫到時候要買一頭乳牛，再建造一棟夢寐以求的房子。為了多賺點報酬，他甚至換了一個容量更大的水桶，這樣每次就可以提回更多的水了⋯⋯。

▲▼時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》。（圖／時報出版）

反觀帕保羅並不滿足於當下的報酬。

每天回家之後，他的肩背部和手臂都很疼痛。他想要找到一個更輕鬆但能賺到更多錢的方法。因此某一天，他打算搭建一條水管，把山泉水引到村莊裡來，這樣就不需要每天提著水桶往返於泉源和村莊之間了⋯⋯。

很快地，他開始實行計畫。當然，帕保羅也和布魯諾分享了這個想法，並邀請他一起建造水管。但布魯諾認為這簡直是瘋了。

布魯諾想的是今天能賺多少錢？這些錢能夠買些什麼？以及如何更快地賺錢？搭建水管會拖慢他的腳步，推遲夢想的實現。因此布魯諾決定換更大的水桶，並且增加往返的次數。

直到後來，帕保羅決定一個人建造管道，他知道這可能要花幾年的時間。但即便如此，他每天依舊像從前一樣，用水桶運水。但在休息時便開始興建水管。第一個月，他的工作進展並不明顯。布魯諾和其他村民都在嘲笑他，他們叫他「水管工帕保羅」。

▲▼時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》。（圖／時報出版）

在這段時間裡，布魯諾的報酬增加了一倍，他買了乳牛，搭建了更大的房子，他的生活方式因此改變了。工作之餘，他會到酒吧好好享受一番。但布魯諾卻從未意識到，由於每天都要提著沉重的水桶，他竟然開始駝背了，身體因為疲憊不堪，能夠提回來的水也越來越少。

直到兩年過去，帕保羅的管道終於完工，他不再需要用水桶把水提到村莊裡。現在，反而是帕保羅比以前賺到更多錢，無論他在吃飯、睡覺還是度假，管道裡的水都在源源不斷地流進村莊，他的收入也隨之而來，這就叫做管道的收入。

如果布魯諾賺的是主動收入，那帕保羅賺的就是被動收入。

布魯諾用勤勞工作的方式獲得報酬，這就類似於人們透過工作來賺錢，短時間內確實既穩定又有安全感，但當你的勞動能力下降，外界形勢發生重大變化，這種穩定就會被打破。帕保羅挖管道的做法更類似於人們打造被動收入，這樣做固然是辛苦的，且短期內沒有收益，但是管道一旦完成，水就會源源不斷地流進來。這就像已經打造出被動收入系統的富人，即使每天在家啥事都不做，也能日進斗金。

●何謂「合格的」被動收入？

既然被動收入這麼好，我們就來盤點一下，什麼樣的收入才算是合格的被動收入？它必須符合以下幾個特徵：

首先，它不能佔用我們太多精力，這近乎是某種一勞永逸的收入；其次，風險不能太大，比如股票和基金肯定不算是被動收入；再其次，它必須能夠產生收益，最好是以現金的方式反饋給我們；最後，盡可能跑贏通貨膨脹，就這點來說，活期存款便已不符合要求，因為有時候，銀行的降息會導致儲蓄基本上皆屬虧錢式理財。

若能符合這四點特徵，並且讓多數人都可以投資、門檻也相對不高的收入，就屬於合格的被動收入，包括國債、定期存款、儲蓄保險、房產收租，以及每年派發股息的紅利等。其中，國債和定期存款屬於非常安全、風險最小的被動收入，人們對此的關注重點應該是能否跑過通貨膨脹。理性來看，銀行的未來利率很可能是持續下行的，所以這兩種被動收入並不能為我們創造合格的經濟收益。

▲▼時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》。（圖／時報出版）

房產收租是一個穩定的現金流來源，在台灣也有「以房養老」的說法。也就是退休時若能擁有房產，這樣就能夠用這棟房子向銀行反向貸款來養老，確保衣食無憂。但是，無論在哪個地方，房地產投資主要還是看重「資本增值」，建議最好選擇蛋黃區或是增值空間較大的物件。但這種房產的特點是穩賺不賠，缺點在於門檻較高，所以還是要依照自己的需要慎選之。

●主動收入＋被動收入＝穩定態

在不同的年齡階段，我們需要有不同的收入結構配比，這才是比較理想的狀態。在「攻」的階段，我們要儘量讓主動收入大於被動收入，多創造和累積本金。在「守」的階段，主動收入和被動收入要各佔50%，一個月的薪資收入和獲得的公司分紅同時達到2萬元，這就屬於典型的5：5配比。

在達到科學配比後，下一步就要慢慢地讓被動收入大於主動收入，直至我們退休以後，還能保持這種收入結構。這時，我們的賺錢能力也許不再，但依舊可以享受幸福的人生。所以，我們要儘早地構建自己的被動收入，在朝陽升起之際，創造出落日的美麗餘暉。

純粹的被動收入就好比是一台印鈔機，前期確實需要時間和精力打造，一旦成形便終身受益。

▲▼時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》。（圖／時報出版）

那麼，應該如何打造被動收入呢？

以出租房屋為例，如果你的投資房產座落在城市裡的核心地段，那你就能透過出租來獲得高額的房租收入，這種收入還會隨著通貨膨脹，以及城市產業和基礎設施的發展而提升。當然，被動收入是需要資金和精力去創造的，而這就體現出主動收入的重要性。

畢竟主動收入的門檻更低，能夠保證我們基本的生活品質。我們要做的就是利用主動收入的盈餘，持續打造被動收入，讓被動收入進一步擴大，直至構成收入黃金比例。這樣，我們就能具備最強的抗擊風險能力，進而擴大財富圈，逐步完成財富自由。

★本文摘自時報出版《逆貧致富：普通人從0到1的財富自由法則》，作者子安，「拙勇堂」創始人，長期專注家庭財富教育、理財規劃課題等方面的研究，並被聘為中國管理科學研究院商學院客座教授。投資小白一定要看的財商漫畫科普讀物，200幅漫畫呈現財富增值的底層邏輯。從隱形窮人到財務自由，無論是負債累累、一無所有的小人物，還是小有成就、身價千萬的富翁都適用。

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