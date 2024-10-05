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忙到沒時間管錢！理財師：女人財務獨立才能「安全感爆棚」

▲▼女強人，白領，正妹，單身，滑手機，看手機。（圖／CFP）

▲理財師提到，女人「財務獨立」才能讓安全感爆棚。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

許多女性為了家庭、子女，沒時間學理財，不過理財師陳念提到，女人「財務獨立」才能讓安全感爆棚，她為女性量身打造理財枕邊書，引導如何賺錢、存錢、花錢、護錢，提升金錢認知，用理財打造更幸福的人生，《女子幸福財商課》由時報出版發行。

陳念為國家高級理財師，暢銷女性理財課主理人，她在書中透露，自己並不是一開始就懂得財富管理，即使在金融行業待了快十年，也做過不少傻事，誤聽小道消息、聽任內線操縱、錯誤置產等。直到某天發現，無意中的一筆投資，3年內獲得好幾倍回報，堪稱意外之喜，因此萌生了一個念頭：「如何能讓家庭的資金安全、有效地運轉？」

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她提到，亞馬遜（Amazon.com, Inc.）的創辦人貝佐斯（Jeffrey Preston ＂Jeff＂ Bezos）曾提出「飛輪效應」，想讓輪子轉動，一開始便須使用很大力氣，才能讓輪子慢慢啟動。「但隨著飛輪的轉動，速度會越來越快。當達到某個臨界點時，飛輪就會依照慣性自動轉動，而且很難停下來。」

自從有了這個想法，她開始閱讀了大量書籍、持續上課，每當學到一個方法，就先實踐再檢討，「我自認並非聰明人，但勝在熱愛學習，曾以35歲的高齡考上MBA，並先後進入清華大學、復旦大學進修，不斷拓寬自己對財富和人生的認知。」

在探索財富的過程中，她發現同樣可用「飛輪效應」來驗證家庭財富的累積，一開始花很多時間去學習，等待投入一些資金下場嘗試，就能推動財富飛輪的啟動，「隨著投資組合越來越適合自己，這時便會進入自動運轉的過程，而且是越早啟動，財富積累就越多。」

她一邊探索，一邊同時成為女性理財入門導師，用影片視訊、郵件、面談等形式，傾聽諮詢者們關於理財的喜怒哀樂，幫助更多女性卸下焦慮，更勇敢、正確地追求財富。

她表示，目前女性理財課程已經影響了上萬個家庭，讓她感覺就像參加馬拉松、越野賽跑，大家互相加油打氣，彼此鼓勵支持，才能夠跑得更長遠，戰績更好。

▲▼女子幸福財商課。（圖／時報出版）

▲理財師專為女性打造《女子幸福財商課》。（圖／時報出版）

由於很多人問她，為何需要理財？又該怎麼做？一開始她嘗試推薦書單，例如基金、債券、理財等方面的投資入門書，但後續又有很多忙碌的女性問，對於剛入門、正要入門的人來說，能否只看一本書就抓到重點，快速瞭解家庭理財的基本規律和工具，一邊實踐、一邊成長呢？因此就在朋友們和學員們的鼓勵下，她決定，「乾脆自己寫一本書吧！」

陳念從一個女性、一個媽媽、一個家庭理財師的角度，分享自己的理財實戰經歷，以及在投資的路上，如何和伴侶不再相互埋怨、爭吵，而是尋找契機，共同前行。同時她也推薦，根據當下的需要，盡可能多閱讀一些理財類、心理類、知識類書籍，找到屬於自己的致富技巧和心靈力量，進而選擇不一樣的人生。

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