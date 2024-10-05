拜過台北最靈月老廟！「約30女吃飯」全都沒結果　23歲男崩潰了

▲23歲男網友崩潰決定要放棄愛情。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

一名男網友日前在網路上發文，表示他從以前到現在從來沒有交過任何一位女朋友，這2年決定做出改變，約了約30位女生出來吃飯。不過最終，卻沒有一位成為他的女朋友，讓他相當崩潰，也覺得很累，所以最終決定放棄，貼文一出立刻引起網友熱議。

一名23歲的男網友近日在Dcard上發文，表示他這2年來試著改變自己的性格內向、說話無趣，之後透過透過參加活動、交友軟體、請朋友介紹等方式主動認識女生。而他前前後後約了約30名女生出門吃飯，但最終卻沒有任何一個人跟他繼續發展，成為男女朋友。

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對此，原PO表示，自己真的感覺到很累，也相當無奈「每次追女生都花很多時間心機，跟她們聊天都很小心翼翼，因為害怕說錯話惹她們生氣。很討厭自己的討好型人格，為什麼别人追求這麼容易，我追求愛情的機率就如中樂透一樣。」

原PO透露，自己已經拜過台北霞海城隍廟「這間應該是台北最靈驗月老廟，但我仍然找不到喜歡我我喜歡她的人，愛情又不是靠努力就得到，緣份有些人是一世都沒有的。」並表示，自己決定放棄談戀愛「哭完這一次明天重新出發，我要做到一個人也過得很好。」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛給出建議「你有看水星領航員嗎？裡面有一句話是「人心就像鏡子，你太緊張的話，別人也會拘謹起來」那這樣對話的氣氛自然不會輕鬆愜意」、「我25了，跟你一樣想法，找個能替代愛情的事物做，別浪費在愛情的死水裡」、「未看先猜你沒有自己的人生，不管是興趣還是愛好，把自己的生活過充實才會有桃花出現，感情應該要是錦上添花而不是必需品」、「23歲而已還年輕，花時間認識異性之餘，也可以多花時間充實自己」。

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