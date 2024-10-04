不再迷失在愛情中！「對的人」必須具備5大條件

記者黃稜涵／綜合報導

在愛情中，大家都希望可以找到「對的人」，但所謂「對的人」定義是什麼？塔羅牌老師艾菲爾指出，對的人不僅是情感上的契合，還包含了價值觀、生活方式和未來目標的和諧共鳴，選擇一個能夠理解你、支持你、願意與你共同成長的人，才能讓愛情更穩固長久，並透露「對的人」必須具備5大條件！

▲選擇對的人，才能讓愛情更穩固長久。（示意圖／pexels）



1. 認識自我，知道自己真正需要什麼



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首先，選擇對的人必須從認識自己開始。許多人在戀愛中迷失，是因為他們不了解自己的真正需求與內心渴望。深入探索自己的價值觀、興趣和生活目標，這樣才能明確知道什麼樣的人能夠與你一起走得長遠。找一個與你分享相同理想、尊重你的夢想、支持你的伴侶，才是真正適合的選擇。

2. 創造吸引力，吸引正能量的人



有句話說「擇你所愛，愛你所擇」，我們在愛情中不僅是尋找合適的人，也要成為別人心目中的「對的人」。當你專注提升自己，並保持正面的能量，你自然會吸引到那些與你頻率相近的人。可以多到有流水的地方散步，流水象徵金生水、運勢亨通，這些自然的環境能夠幫助你保持內心的平靜，從而吸引與你同樣善良積極的人。

3. 溝通無礙，真誠溝通最重要



愛情的基礎是溝通。無論是小事還是大事，真誠的交流能讓彼此更貼近。在選擇伴侶時，確認對方是否願意與你分享他的內心想法，以及能否尊重你的意見。爭執和誤解往往來自於缺乏溝通，所以，不要害怕表達你的需求和感受。試著進行深入對話，觀察彼此能否在意見分歧時仍保持尊重。

4. 注意生活中的小細節



「對的人」通常在生活中的小細節中展現出他們的真誠與關懷。無論是早晨的一句問候，還是傍晚的一個電話，這些簡單的動作能夠看出一個人是否真心在乎你。觀察對方如何對待自己和身邊的人，能夠看出他們的個性和價值觀。不要忽略這些微小但重要的訊號，它們是判斷一段感情是否值得投入的關鍵。

5. 保持耐心，放手不適合的關係



選擇對的人需要時間與耐心，有時候我們可能會遇到錯的人，但這不是失敗，而是成長的過程。勇敢地放手那些不適合的人，才能讓真正適合你的人走進你的生活。不要急於進入一段關係，過早的妥協可能會讓你錯過真正的幸福。正如風水學所說，風水輪流轉，耐心等待，對的時間遇到對的人，才能享受真正的愛情幸福。