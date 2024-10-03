山陀兒慢慢走「南部4天颱風假？」風雨預測曝　網喊1情況有機會

▲有沒有機會連放4天颱風假？（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

颱風山陀兒來勢洶洶，全台放了2天颱風假，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣則放了3天，不過，山陀兒腳步緩慢，預計今（3日）中午從台南高雄一帶登陸台灣，有沒有機會連續放4天假？有網友認為不可能，但也有人喊有機會，「南部是99%，北部大概沒了」。

有網友在PTT發文，「有可能連續放四天颱風假嗎？」今天稍微有了一點颱風天的感覺，北部已經放了2天假，南部則放了3天，「有沒有可能颱風假連續放四天？好像從來沒有過，不知道能不能打破紀錄」。

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對此，有網友認為北部不可能再放了，南部有機會，「明天颱風連本體都不存在了」、「明天沒風沒雨了」、「颱風都不存在，警報解除」、「需要再放一天恢復家園吧」、「今天大概就會快速減弱，除非南部變水樂園，要不然很難放第四天」、「颱風都要沒了」、「北部不可能了，明天乖乖淋雨上班吧」、「南部明天早上還是在警戒範圍吧」、「現在就看高雄會不會放4天」、「高屏可能」。

根據中央氣象署下午1時公布最新風雨預測，明日連江縣、澎湖縣2縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，基隆市、台北市山區、新北市山區等10縣也達停班停課標準，總計12縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總局網站）

