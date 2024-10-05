村上春樹「諾貝爾」陪跑18年！賠率榜排第2　文學獎下周揭曉

▲村上春樹再度被視為本屆諾貝爾文學獎的黑馬。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

2024年諾貝爾獎即將登場，其中最受矚目的文學獎預計在台灣時間10日晚間7時公布。根據英國博彩公司立博（Ladbrokes）的賭盤賠率排行榜，第一名是中國女作家殘雪，緊追其後的則是陪榜18年的日本作家村上春樹。而究竟此次村上春樹是否能夠博得諾貝爾獎評審的青睞，也成為日媒關注的話題。

根據《共同社》報導，71歲中國作家殘雪被譽為「中國卡夫卡」和村上春樹再度奪得英國「立博」（Ladbrokes）賭盤賠率的冠亞軍。兩人2023年也同樣在立博賭盤中，拿下諾貝爾文學獎賠率的第一名和第二名。除此之外，來自日本的金井美惠子與多和田葉子也榜上有名。

加拿大作家瑪格麗特·愛特伍、阿根廷作家兼翻譯家塞薩·埃拉、澳洲作家傑拉爾德·穆南、美國作家托馬斯·品欽以及希臘作家埃西·索提羅普洛斯等5位作家則在排行榜中並列第三。

中國實驗派作家殘雪出生於1953年，在父母被共產黨劃為右派的壓力下長大，這段成長經歷影響她的作品，打破中國傳統文學風格，以短篇小說集聞名。若殘雪摘冠，將成為史上第18位被授予諾貝爾文學獎的女性，也是繼2012年的莫言以後，第二位獲頒該獎項的中國人。

每年該賠率榜單出爐時，村上春樹都榜上有名。村上春樹1987年因《挪威的森林》享譽國際，在魔幻寫實主義領域占有一席之地，代表作還有《海邊的卡夫卡》及《發條鳥年代記》等。此外，他已獲得除諾貝爾獎以外幾乎所有的文學獎項。

村上春樹自從2006年獲得了卡夫卡文學獎，就被外界視為諾貝爾文學獎的熱門人選，儘管陪跑多年，但是外界每年仍然對他保有巨大期待。