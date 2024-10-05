歷時31年！20萬名寶藏獵人瘋尋金貓頭鷹　法國尋寶遊戲宣告破解

▲歷時31年，法國尋寶遊戲「追尋金貓頭鷹」3日宣告破解。（圖／翻攝自「追尋金貓頭鷹」網站）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎4日專電

歷時31年、全球第2長的尋寶遊戲終在3日宣告破解。1993年，豪瑟將金貓頭鷹銅像埋在法國某處，並設計11道謎題，引起20萬人瘋狂尋寶。部分寶藏獵人表示，現在鬆一口氣，不需再失眠了。

世界第2長時間的尋寶遊戲終於在超過30年後，於3日凌晨宣告破解。共同設計人貝克（Michel Becker）3日一大早在尋寶遊戲的專屬網頁上宣布，寶藏「金貓頭鷹」（chouette d’or）已被挖出，並於稍後證實尋寶人提出的解答正確無誤。

歷時31年5個月又9天的尋寶遊戲終於落幕。1993年5月，本業為行銷顧問的瓦倫坦（Max Valentin）設計了11道謎題，並請藝術家貝克把謎題繪製成「追尋金貓頭鷹」（Sur la trace de la chouette d’or）一書出版。每個謎題由兩頁文字與一幅鏡中畫構成。

按照遊戲規則，全部解開就能得出一個地點，在那裡可挖掘出一座貓頭鷹銅像，以此兌換一座由貝克設計，以金銀和鑽石打造的真正「金貓頭鷹」，據表示其價值達15萬歐元（約新台幣531萬元）。

一開始，瓦倫坦認為人們可能要花1年多才能找到寶藏，未料最終耗時如此之久。數十年來，「追尋金貓頭鷹」引起估計20萬名死忠寶藏獵人和追隨者努力解開謎團，卻人們對幕後策劃者的身分所知甚少。

直到瓦倫坦2009年4月62歲逝世，他的真實身分與名字豪瑟（Regis Hauser）才被公諸於世。

而豪瑟在創造遊戲的16年後，在等不到有人能破解他謎題的情況下與世長辭。

豪瑟平生除了出版過數本行銷書籍，同時是尋寶遊戲的愛好者，協助企業和活動公司規劃尋寶遊戲，還在1990年代設計了好幾款桌遊。1995年，他不露臉接受電視訪問時表明隱藏身分的原因，「若人們知道我是誰，一定會想從我這得到更多線索」。

歷經豪瑟離世引發的一系列遺產爭奪戰後，貝克是如今唯一知道寶藏秘密的關鍵人物。不過他曾在今年法國電視台推出的紀錄片中批評豪瑟作為行銷專家太過勢利、偏執，把尋寶遊戲當成一門生意。

儘管如此，貝克仍努力推動遊戲持續進行。而「瓦倫坦」也仍是尋寶迷心中的精神領袖，尋寶迷對他設計的謎題字字斟酌、仔細思量。

早在網路誕生前，就有寶藏獵人定期聚會討論；網路興起後，更出現許多論壇共同解謎，甚至還有出版品，分析謎題與可能藏寶處的地形地勢。

3日消息一出，尋寶者一片哀嚎。27歲的阿諾（Arnaud）向巴黎人報（Le Parisien）表示，「我五味雜陳，有點沮喪，因為我才剛開始投入」，他從小和父親一起解謎，希望找到金貓頭鷹。

30多歲的Syf則坦言想賺一筆，他4度到認為的藏寶處開挖，可惜一無所獲。他現在覺得「失望」，但也迫不及待想知道真正埋藏點，「想知道我猜的近不近」。

茱莉（Julie）則說，為了尋寶她已近乎著迷。上班也在想，每天下班後還要花3、4個小時解謎，有時晚上甚至想到失眠。現在寶藏出土，她覺得「鬆了一口氣」。

許多寶藏獵人如今敲碗等待謎底揭曉，貝克則表示，會待一切確認，再宣布埋藏地點與發現人的身分。

「追尋金貓頭鷹」目前是全球耗時第2長的尋寶遊戲，僅次於美國著名的「秘密」（The Secret）尋寶遊戲。

「秘密」是由作家普瑞斯（Byron Preiss）設計，遊戲有12個箱子，埋藏在美國和加拿大具有歷史意義或有歷史偉人的城市，尋寶線索都藏在普瑞斯1982年出版的「秘密」一書中，找到箱子的人可以和普瑞斯換得珠寶。

截至目前，僅有3個箱子被尋獲。而2005年已過世的普瑞斯並未向後人交代箱子埋藏處，換言之，有些箱子可能永無重見光明之日。（編輯：唐佩君）