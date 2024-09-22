法男狂譙「不會再踏進中國一步」！　曝轉機20小時遇連串爛事

▲法國遊客到中國玩，抱怨遇到一連串爛事。（圖／翻攝微博）



記者張靖榕／綜合報導

法國一名男子分享在中國轉機遭遇令人傻眼的經歷，「中國，我再也不會踏進這裡一步。」中國網友將該影片翻譯轉發到微博後，引發許多人不滿，認為是該名法國男子太窮、沒見過世面，才會發這樣的牢騷。

微博「法蘭西那點事兒」日前分享該名法國男子的抱怨影片，他說因為轉機要待20個小時，因為在飛機上都沒睡實在太累，決定先出機場搭計程車找家飯店休息；然而，「從機場出來就是一團糟了」，通過海關要掃描臉部等等，還要取指紋，讓他覺得相當地繁瑣。

誇張的是，法國男抱怨出機場後竟然連計程車都不能自己選，還必須由有個聽不懂外語的男子硬性幫他們選，上車後遇到的司機更是一個敲竹槓的惡棍。

司機先是宣稱可以刷卡，上車後卻堅持要法國男付現金，導致他們只能被載去領現付錢，而且司機開出的還是天價金額，雖然之後他只付了一半的錢，卻被司機載到一個居住環境讓人失望的飯店，周邊荒涼如廢墟、床鋪硬得像水泥。此外，他說遇到的中國人都很沒禮貌，都不會打招呼，再加上這一連串糟糕經歷，讓他發誓此生不會再踏進這個國家。

中國網友看完影片後紛紛留言，「這麼害怕，不知道是不是有做虧心事」、「有毛病吧」、「滾蛋」、「從頭到尾就聽出了一個字：窮」、「還是去過的國家太少，或在法國被搶太少」、「又窮又傻」。