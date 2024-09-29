木村拓哉學他染金髮！三星名廚小林圭巴黎住處遭硬闖　太太重傷





▲日本47歲名廚小林圭住處26日遭硬闖。（圖／翻攝自臉書／Restaurant Kei）

記者詹雅婷／綜合報導

日本47歲名廚小林圭2020年獲得米其林三星殊榮，成為第一位三星亞洲主廚，也是木村拓哉「天才主廚餐廳」續集電影「Grand Maison 巴黎」料理監督。但就在26日這天上午，3名年約20歲至30歲男子硬闖他在法國巴黎的住處，把他的妻子打成重傷，鼻部骨折，讓他氣憤表示「無法原諒」。

日媒ABEMA TIMES等報導，小林圭住處所在的公寓大約從1個月前開始施工，26日當地上午9時30分左右，3名男子偽裝成施工人員，拿著工具、膠帶等器具來到小林圭家門口，聲稱樓上施工出問題，要進入他家檢查。

當時小林圭出差不在家中，由太太應門，3人強行闖入，並對她動手襲擊，鄰居聽見騷亂聲之後報警，3人隨後逃離現場。小林圭太太被打成撞傷，全身多處受傷、鼻部骨折。

小林圭表示，還好妻子還活著，但只要稍有不慎就會有生命危險，犯人對獨自在家的妻子動手，把她的臉打到腫起來，這樣的行為不可原諒，警方認為這很有可能是預謀犯案，希望警方能認真調查抓到犯人。

小林圭來自長野縣，對法國料理產生興趣之後赴法打拚，並在巴黎經營餐廳Restaurant Kei，成功於2020年獲得米其林指南三星最高殊榮，成為第一位獲得米其林三星的亞洲人。不只如此，木村拓哉主演的「天才主廚餐廳」續集電影「Grand Maison 巴黎」之中，小林圭擔任料理監督，木村拓哉的金髮造型就是向他致敬。