【廣編】頂級法國香氛品牌Parfums de Marly全新香水Palatine登場　透過MBTI穿上專屬香水時尚

▲四大時尚美專保養專家出席Palatine香水記者會，（由左至右為）國際彩妝師羅之遠、時尚教授李明川、保養教官觀玲及肌膚美學專家凱鈞。

圖、文／微風廣場提供

頂級法國香氛品牌Parfums de Marly為現代女性帶來全新香氛體驗，推出全新香水Palatine，以大膽而獨特的花香調征服時尚圈。為了迎接這款秋天最迷人香水的上市，Parfums de Marly在信義A13舉辦了一場別開生面的新品體驗會，吸引了眾多時尚美妝達人與媒體朋友共襄盛舉。

Palatine香水的靈感源自巴伐利亞的伊莉莎白-夏洛特公主，將公主的優雅與現代女性的獨立自信完美結合。Palatine以大膽獨特的花香調聞名，已於2024年9月23日全球發售。以離經叛道的紫色為主題， 這一大膽選擇不僅反映了香水的特性，也與其目標受眾的時尚品味相呼應。這款香水不僅是一種香氣，更是一種態度象徵，為16至25歲的年輕女性打造，彰顯她們獨特的風格和自信。品牌創始人強調，Palatine是一款具有大膽個性的香水，打破傳統紫羅蘭香調的固有印象，通過獨特的紫羅蘭花瓣和薰衣草組合，Palatine以現代精神重新詮釋了經典花香。期待每一位女性都能在這款香氛中找到屬於自己的態度與風格。

新品體驗會特別邀請了四大知名時尚美妝保養專業老師：國際彩妝師羅之遠老師、肌膚美學專家凱鈞老師、時尚教授李明川老師，以及保養教官觀玲老師，共同帶領參加者深入探索Palatine的香氛魅力。活動結合了MBTI個性測試，讓參加者根據自己的MBTI類型，獲得老師們的專業建議，找到最適合自己的Palatine香氣。現場四位老師們除了專業建議，更大方分享起各種使用香氛的小訣竅，讓活動現場的媒體與KOL們紛紛試聞並分享體驗，掀起了新一季香氛風潮。