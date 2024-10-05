保全爸拒再金援！台中留美女碩士偕男友弒父　2人確定逃死

▲江姓女子不滿父親阻止和男友交往與拒絕資助出國進修費用，憤而和男友殺父。（圖／翻攝自臉書，下同）



文／中央社

台中市江姓女子與張姓男友赴美國留學期間，因不滿江父停止資助，返回台灣後持鐵鎚殺害江父後棄屍，一、二審均判處2人無期徒刑，4日最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，江女與張男在中部某大學研究所畢業後，於民國103年間一同前往美國留學，期間江父以擔任小學保全收入資助江女，但江父在105年間停止金錢支援，導致江女與張男在美國的生活及學業陷入困境，2人因此心生怨恨。

109年11月間江女與張男返台後，曾多次與江父及江母理論，要求經濟支援，但屢遭拒絕並被報警處理，因此2人謀議行凶。

110年12月26日晚間江女與張男前往江父工作的小學，雙方發生爭執，江父指責2人擅闖校園，期間江女抓住江父手臂，張男持鐵鎚多次重擊江父頭部，導致江父當場身亡。

江女與張男行凶後，一度前往江父住處企圖加害江母未果，隨後2人返回小學清理現場血跡，並將江父的遺體棄置於台中市太平區山區某山溝。

一審的台中地方法院認定，江女及張男手段凶殘，泯滅人性，且被害人家屬多次表示無法原諒2人，考量2人坦承犯行，並經醫院鑑定有矯治教化的可能，依殺害直系血親尊親罪等判處江女無期徒刑；張男依殺人罪等，判處無期徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，二審認為，一審判決無違誤，量刑妥適，據此仍維持原判。檢察官不服判決，上訴三審，最高法院認為，原判決無違誤，4日駁回上訴，全案定讞。